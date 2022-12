„O să fie băiat” Sensy a dat vestea tuturor! A vorbit pentru prima dată despre asta

In articol:

Sensy se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite influencerițe de la noi din țară, iar de când și-a îndreptat atenția către online, tânăra a reușit să strângă o comunitate generoasă de admiratori. Pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu

urmăritorii ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

La scurt timp după ce s-a căsătorit cu alesul inimii ei, fanii au început să fie din ce în ce mai curioși privind o viitoare sarcină și dacă are sau nu în plan influencerița să devină mămică, iar răspunsul din partea acesteia a fost unul pozitiv.

Citește și: Sensy, în lacrimi la cununia civilă. Influencerița a trecut prin multe pățanii în ziua cea mare: „Am izbucnit în plâns”

Tânăra este pregătită să aducă pe lume un copil și speră că atunci când va rămâne însărcinată, bebelușul să fie un băiețel.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Ce previziuni oferă nou an pentru toate zodiile!- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

“Nu am o preferință, dar sunt sigură că o să fie băiat. Așa simt de când mă știu, de când am început să îmi doresc să am copii. Îmi doresc un singur băiat. Da, unul singur. Mă focalizez foarte tare pe oameni și nu cred o să am atât de multă energie să dau la mai mulți. Sunt puțin egoistă, probabil. Sunt singură la părinți și el e singur la părinți și nu cred că fac față să am mai mulți copii. Nu știu acum, eu zic așa, nu mă văd în stare să îmi împart energia cu mai mulți. Le respect pe femeile care au curajul să spună că nu vor copii. Bravo lor! Nu este nimeni obligat să facă un copil, doi, trei. Eu am zis că vreau doar un singur copil. Dacă ies doi, nu știu ce o să fac, nu am fost niciodată pusă în situația asta, dar știu că îmi doresc un singur băiat. Și o să fie băiat.”, a declarat Sensy, pentru Ego.ro.

Sensy nu pune presiune pe ea atunci când vine vorba despre dorința de a deveni mamă

Deși își dorește foarte tare să devină mămică, Sensy a dezvăluit că nu a pus niciodată presiune pe ea atunci când vine vorba despre dorința ei de a deveni mămică pentru prima dată.

Sensy a rămas peste noapte fără urmăritori pe Instagram: ,,Mi-au scăzut 1.800”

Mai mult decât atât, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a mai explicat că este pregătită să aducă pe lume un copil în orice moment, însă lasă totul la voia destinului.

“Să știi că de când a început să mă pasioneze domeniul care are legătură cu copilul, mi-am dat seama că nu este atât de simplu. Când vrei să faci un copil, nu este atât de simplu. Suntem doar o zi fertile pe lună și poate în ziua aia nu se întâmplă sau poate el este mai leneș fizic. Este o chestie biologică care nu este așa de ușor de făcut. Când nu îți dorești și nu vrei se întâmplă și când îți dorești prea mult atunci nu se întâmplă. Deci nu iese când ne programăm noi. Niciodată (n.r. nu a pus presiune pe ea). Nici nu îmi calculez ziua. Când vrea Dumnezeu, atunci se întâmplă.”, a mai spus Sensy, pentru aceeași sursă.

Sensy [Sursa foto: Instagram]