”O să-l iubesc toată viața mea” Oana Roman, declarații neașteptate despre Marius Elisei, după ce s-au despărțit cu scandal. Ce speră vedeta că se va întâmpla pe viitor în relația cu tatăl fetiței sale

Relația dintre Marius Elisei și Oana Roman a fost una cu scântei încă de la început. Multe au fost certurile și împăcările dintre cei doi, iar acum, la final, au ajuns să își spună „adio” în mod definitiv, subliniază ea.

Marius s-a mutat din casa familiei, vedeta a rămas cu fiica sa și fiecare a pornit pe un alt drum.

Doar că, pentru că au un copil împreună, spune Oana Roman, ea și Marius Elisei vor fi legați mereu. Tocmai pe baza acestei situații, acum vedeta a făcut declarații neașteptate.

Oana Roman vrea să cadă la pace cu Marius Elisei

În cadrul podcast-ul susținut de Jorge, fiica lui Petre Roman pare că a revenit la sentimente mai bune față de fostul soț și spune că-l va iubi și respecta toată viața pentru deceniul petrecut împreună, dar și pentru copilul pe care-l au.

Vedeta mărturisește că este normal să nu-l urască și să aibă în continuare sentimente frumoase față de cel care i-a fost soț, dar fără vreo șansă de viitor.

„O să-l iubesc toată viața! Pentru că este tatăl copilului meu. Și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața. Îl iubesc în sensul în care am trăit 10 ani împreună. Nu pot să-l urăsc sub nicio formă. Am trăit 10 ani împreună. Avem un copil împreună. Eu am niște sentimente frumoase față de el. Pentru că eu așa consider că e normal”, a spus Oana Roman, în podcast-ul lui Jorge.

În acest sens, când ea a lăsat trecutul în urmă și se concentrează pe viitor, Oana Roman susține că-și dorește ca ea și Marius să poată să aibă o relație frumoasă.

Pentru fiica lor și pentru trecutul trăit împreună, vedeta vrea ca de acum încolo să comunice normal și eficient cu Marius, vrea ca acesta să-și vadă fata des și să petreacă în trei momente de familie, astfel încât Isa să nu simtă separarea dintre părinții ei.

Conform spuselor sale, vremea acuzațiilor a trecut și nu pot să continue așa la nesfârșit, tocmai de aceea ea este gata să facă pace și să pornească pe același drum cu Marius Elisei, dar doar în calitate de părinți, nu ca iubiți, nu ca soți, nu ca parteneri.

„La mine ies dragonii, dar și de la el. Eu sper să reușim, totuși, să avem o relație cât se poate de civilizată, pentru acest copil, care merită tot ce e mai bun pe lumea asta. Pentru că este un copil absolut senzațional. Și este lucrul pe care eu i-l spun tot timpul, ‘Hai să vorbim civilizat, să ne înțelegem, să petreci timp cu ea, să putem să petrecem timp chiar amândoi cu ea din când în când, ca să nu simtă o ruptură atât de rea. Asta nu înseamnă că noi doi mai suntem un cuplu. Asta nu înseamnă că noi doi mai trăim împreună. Ăsta este un lucru care nu se va mai întâmpla, fără îndoială. Dar nici nu putem să ne batem în vorbe așa, la infinit. Iar eu am și spus. Eu acuzații prea mari nu am făcut. Am zis că era foarte gelos și trebuit să pun punct mai ales din cauza asta”, a mai relatat fosta soție a lui Marius Elisei.