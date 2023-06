„O să-l rog pe Steph și pe Dumnezeu să mă ierte” Adina Buzatu a răbufnit pe internet, după ce a fost criticată că nu și-a luat rămas-bun de la Stephan Pelger! Mesajul plin de durere transmis a emoționat pe toată lumea

In articol:

După decesul brusc a designerului Stephan Pelger, care a decis să își pună capăt zilelor, mai mulți apropiați de-ai săi și au exprimat regretul cu privire la pierderea artistului.

Printre prietenii acestuia, care au rămas cu un gol imens în suflet, s-a numărat și Adina Buzatu , care a dat câteva declarații despre moartea lui Stephan, chiar în ziua în care trupul neînsuflețit al acestuia a fost descoperit, însă creatoarea de modă a fost aspru criticată pentru că nu și-a făcut apariția la slujba de înmormântare a prietenului său, care a avut loc în urmă cu câteva zile.

Vedeta a fost judecată de mai multe persoane pentru că, deși și-a exprimat durerea imensă pe care a simțit-o din cauza pierderii apropiatului său, aceasta nu a mers să îi aducă un ultim omagiu designerului.

Adina Buzatu nu s-a mai putut abține și a trimis un mesaj în mediul online, explicând și motivele pentru care nu a putut să îi fie alături prietenului ei, pe ultimul său drum.

Ce mesaj a transmis Adina Buzatu

Creatoarea de modă încă nu și-a revenit după moartea designerului Stephan Pelger, care a decis să își pună capăt zilelor la doar 43 de ani. După ce a fost criticată pentru faptul că nu a mers la slujba de înmormântare a artistului, Adina Buzatu a transmis un mesaj în care a vorbit despre oamenii care și-au dat cu părerea, fără să cunoască însă situația ei.

De asemenea, vedeta s-a arătat indignată de cei care i-au acuzat pe prietenii lui Stephan Pelger că nu l-au ajutat să își revină din depresie și să renunțe la gândul de a-și pune capăt zilelor. Adina Buzatu a transmis că apropiații designerului deja trăiesc o mare suferință și nu ar mai trebui să treacă și prin judecata oamenilor. În plus, creatoarea de modă a mai spus că iubirea și grija față de persoanele apropiate sunt lucruri intime, pe care preferă să nu le expună și nici nu ar trebui să fie comparate vreodată.

„După tragedia prietenului Steph s-a activat brusc un cor al îngrijoraților de serviciu. Era inevitabil. Mereu se întâmplă așa după o astfel de tragedie. Oamenii ăștia vin să reproșeze celor apropiați că n-au făcut destul pentru a evita deznodământul groaznic. Într-un moment dificil, dureros, de reculegere, te trezești cu această armată de sectoriști ai moralității, de milițieni ai idealurilor înalte și nobile. „S-a făcut destul de către cei apropiați?” „Nu s-a făcut destul? Nu s-a procedat corect, optim?” Oameni buni, întotdeauna în astfel de momente, un om normal alcătuit sufletește va fi bântuit de regrete că poate nu a făcut destul. În viață suntem etern măcinați de aceste îndoieli „Am făcut tot ce se putea pentru copilul meu, pentru tatăl meu, pentru mine, pentru fratele sau prietenul meu?” Cu atât mai intens în astfel de situații. Dar de aici până la a strica liniștea gravă și solemnitatea care trebuie să însoțească firesc o astfel de trecere dureroasă este cale lungă.

Adina Buzatu: „O să-l rog pe dragul meu Steph, și pe Dumnezeu, să mă ierte”

Nu putem cântări cantitatea de afecțiune, grijă omenească sau pioșenie așa cum cântărim un kil de brânză la piață. „Doamna X a oferit 820 de grame de pioșenie, în timp ce domnul Y a oferit doar 630 de grame de grijă și afecțiune” Ce-i aici? Nuntă cu strigare de dar?! E meschin și tare josnic să stricăm tocmai memoria omului cu astfel de ciorovăieli. Pur și simplu nu este ăsta momentul pentru astfel de analize belicoase. În fața acestor acuze am avut pornirea furioasă de a le explica și prezenta oamenilor lucrurile pe care am încercat să le fac, după puterile mele, pentru prietenul meu.

Apoi am realizat că tocmai procedând astfel aș intra în jocul ăsta meschin. „Ce fac eu aici?”mi-am zis. Fac o panloplie a iubirii – multă, puțină, foarte multă, câtă am avut eu! – pe care am încercat să o ofer unui prieten? Îmi etalez „performanțele” de grijă, afecțiune, omenie așa cum îți prezinți bijuteriile, rochiile sau mașinile?! Oferi niște iubire unui om (câtă poți tu. Dumnezeu și omul respectiv vor cântări și judeca.), dar treci fiecare bucățică de căldură sufletească pe un răboj, ca să te poți, eventual, justifica ulterioară?! Fac un deviz al sentimentelor, așa cum faianțarul îți face un deviz pentru reparația unei băi?! „Au intrat patru metrii pătrați de grijă și doi saci de iubire calitatea întâi.?!” Așa că nu o să fac asta. Sau nu acum. O să-l rog pe dragul meu Steph, și pe Dumnezeu, să mă ierte dacă puteam face mai mult și nu am știut cum. O să vorbesc cu el în sufletul meu și de acum încolo, cum vorbeam cu el și până acum câteva zile”, a scris Adina Buzatu pe pagina ei de Instagram.

Adina Buzatu și regretatul designer, Stephan Pelger [Sursa foto: Instagram]

Creatoarea de modă a explicat și motivele pentru care nu a putut lua parte la slujba de comemorare a lui Stephan Pelger. Vedeta a mărturisit că a fost nevoită să meargă la un târg de modă din Veneția, unde avea deja câteva întâlniri de afaceri programate, pe care nu le putea anula. De asemenea, Adina Buzatu a transmis că prietenul său, regretatul Stephan Pelger, i-ar fi înțeles cu siguranță motivele pentru care nu și-a putut lua rămas-bun de la el.

„Dumnezeu să-l odihnească! (P.S: Acum sunt la un târg de modă la Florența, un eveniment programat de două ori pe an. Datoria pe care o am față de angajații mei, de familie și față de mulți alții mă face să nu pot lipsi de la acest târg cu întâlniri de afaceri bătute în cuie de luni de zile. De asta nu am putut lua parte la funerariile prietenului meu. Sunt aproape convinsă că el ar înțelege asta. O să-i arăt lui „devizul” prieteniei și afecțiunii mele, când o să ne întâlnim iarăși, la un moment dat. Deși sunt din nou aproape convinsă că el nu o să mi-l ceară. Ba chiar cred că el însuși ar fi stânjenit văzându-mă că ies să flutur acest „deviz” în piața publică.”)”, a mai spus Adina Buzatu.