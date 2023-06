"O să mă îmbrac frumos și o să plec". Lele a dezvăluit motivele pentru care ar fugi din casa în care locuiește cu Andra Volos | EXCLUSIV

In articol:

Lele este unul dintre cei iubiți artiști din prezent, iar programul său este cu siguranță unul extrem de încărcat.

Artistul este plecat de acasă în cea mai mare parte a timpului și dezvăluie că atunci când ajunge cel mai mult își dorește să se odihnească.

Frumoasa brunetă se pregătește să devină mămică pentru prima dată, iar emoțiile sunt mari. Medicii i-au recomandat să nu facă efort și să evite pe cât posibil ridicarea greutăților. Invitați la Online Story by Cornelia Ionescu, Andra Volos și Lele au vorbit despre cum este viața împreună, ce s-a schimbat de când bruneta a rămas însărcinată și mai ales cum s-au acomodat să locuiască împreună.

Cum se înțeleg Andra Volos și Lele, după ce bruneta a rămas însărcinată

Frumoasa brunetă a primit o serie de recomandări clare din partea medicilor. Andra Volos nu are voie să ridice greutăți, să facă efort, iar cea mai mare parte a timpului o petrece acasă așa că recunoaște că atunci când Lele vine de la muncă își dorește să facă o mulțime de lucruri împreună.

"Diferența dintre noi este că eu stau acasă și nu pot să fac prea multe lucruri, nu am voie să ridic obiecte. El este plecat și se acumulează și de asta vine și doarme. Nu e ca și cum ar sta el toată ziua acasă.

Săracul, când vine acasă eu îl iau hai să mai stai cu mine, să ne uităm la un film. Îmi spune: măi Andra, nu mai pot, sunt obosit.(...) Trag de el săracul, dar mai are câteva luni și scăpăm", a mărturisit Andra Volos, la WOWnews.

Artistul o iubește enorm pe partenera sa, dar în același timp recunoaște că are și un program extraordinar de încărcat.

Nu se pune problema de așa ceva, însă dacă ar simți că este prea stresat de emoții, îndrăgitul cântăreț recunoaște că și-ar găsi motive să mai plece din când în când de acasă.

"În cazul în care simt că deja nu mai e ok și nu mai e de stat acasă, o să mă îmbrac frumos și o să plec. Îmi găsesc eu de lucru(...) Trebuie să mi se mai oxigeneze creierul puțin că stând acolo, acum în ultima perioadă totul vine de la bebe. Trebuie să o iau așa puțin încet", a mărturisit Lele.

Cum s-au acomodat Andra Volos și Lele, după ce s-au mutat împreună

Relația dintre Andra Volos și Lele este extrem de sinceră, iar vedeta și artistul s-au mutat la scurt timp împreună. Dacă gurile rele i-au criticat pentru că ar fi făcut acest pas prea repede, cei doi au povestit la Online Story by Cornelia Ionescu cum au decurs exact lucrurile.

"Inițial îți e greu să te acomodezi așa repede cu un om, dar la noi a fost ceva... ziceai că ne știm de o grămadă de timp. Ziceai că totul a venit de odată. Nu știu cum s-a întâmplat lucrul acesta, dar s-a întâmplat. Noi chiar nu am avut nicio reținere unul față de celălalt și asta a fost important", a dezvăluit Lele.

Andra Voloș îl susține și mărturisește că cel mai important pentru ea a fost faptul că s-a putut simți bine și mai ales ea însăși în prejma artistului.

"M-a lăsat să mă simt eu, să îmi fac totul. Am dat de unul mai răsfățat de mine și nici nu o să îmi fie greu când o să vină bebe, chiar dacă am băiat sau fată pentru că deja am un copil acasă pe care trebuie să-l calc, să-i pregătesc pentru duș, mâncare, el este acolo", a povestit Andra Volos.

Lele, declarație emoționantă de dragoste pentru Andra Volos

La adresa Andrei, Lele are doar cuvinte de laudă. Vedeta este cel mai frumos lucru care i s-a putut întâmpla și dezvăluie că niciodată nu s-ar fi așteptat să întâlnească o astfel de persoană.

"Este cel mai frumos lucru care mi s-a putut întâmpla în viața mea. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Este minunea din viața mea și îi mulțumesc să mă susține în tot ce fac și eu o susțin pe ea.

Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru că ne-a dăruit și un copil frumos. Știu 100% că o să fie frumos pentru că nu are cum să fie altfel", a mărturisit Lele.

