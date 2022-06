„O să mă însor” Mihai Mitoșeru nu și-a pierdut speranța! Încă mai crede în căsătorie, după divorțul de Noemi

In articol:

Mihai Mitoșeru a clasificat pandemia, operația pe creier a mamei și divorțul de Noemi ca fiind cele mai grele momente prin care a fost nevoit să treacă în viața sa.

Îndrăgitul prezentator TV și-a pus sufletul pe tavă și a vorbit despre cea mai neagră perioadă din viața sa, mai ales că cele trei evenimente grele pentru el s-au întâmplat relativ în același timp.

A fost o perioadă traumatizantă, care și-a pus împreună asupra sa și din punct de vedere psihic, dar și fizic. A fost momentul în care a pus pe el circa 10 kilograme, de care, însă, a scăpat în cele din urmă. A fost cu atât mai complicat mai ales că în acea perioadă nu avea niciun proiect la care lucra.

„Care a fost cel mai urât moment din viața mea? Au fost prea multe. Dar pot vorbi despre cele mai recente. De exemplu, pandemia. Că atunci mi s-au întâmplat toate. Am divorțat, mama operație pe creier, eu nu am muncit un an jumătate.

Pentru mine a fost groaznic. Am căzut psihic. Chiar dacă aveam prieteni lângă mine, mai vorbeam prin video call, dar tot am căzut psihic. Mai ales că nici nu munceam. M-am îngrășat ca porcul, am pus vreo 10 kile – am scăpat totuși de ele-, a fost greu. Dar cel mai rău a fost la căpățână, mai ales când mă gândeam că nu o să mai fie mama, iar asta e greu de acceptat”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru Fanatik.ro .

„O să mă însor” Mihai Mitoșeru, pregătit să mai dea iubirii încă o șansă, după divorțul de Noemi. Ce spune despre viitoarea relație?

Prezentatorul TV a făcut o scurtă recapitulare a vieții sale și și-a dat seama că pe plan personal duce unele lipsuri. Mihai Mitoșeru a realizat că a ajuns la o vârstă și încă nu are o familie, însă, după divorțul de Noemi, pe care a dat de înțeles că îl regretă, acesta spune că nu a mai avut nicio relație atât de serioasă,

care ar putea duce în cele din urmă și la căsătorie.

Citeste si: Carmen de la Sălciua este însărcinată? Declarația surprinzătoare a artistei: „S-a văzut putină burtică"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

De vină nu ar fi fost el, ci neinteresul domnișoarelor în a face un astfel de pas important. Cu toate că a cunoscut multe dezamăgiri pe plan sentimental, el încă mai crede în instituția căsătoriei și vrea să-și găsească femeia potrivită alături de care să poată să-și întemeieze o familie.

„Mi-am dat seama că am rămas singur, că până la urmă n-am copii, n-am familie, soție sau frați. Mi-am dat seama că am greșit că am rămas singur, că trebuia să fac ceva ca să nu rămân singur. Am trecut prin multe, am învățat multe, sper că nu o să mai greșesc în viitor.

La un moment dat s-ar putea să mă însor. Dar de doi ani și jumătate nu am avut o relație care să mă ducă cu gândul la căsătorie, dar asta nu înseamnă că nu vreau să mă însor sau că nu cred în această instituție. Dar în același timp, nu cred că îmi doresc prea multe de la viață!

Citeste si: Mihai Mitoșeru, distrus de durere după ce și-a pierdut iubita într-un accident de mașină! Prezentatorul, dezvăluiri cutremurătoare: „Am slăbit 20 de kilograme atunci”

Adică, vreau o fată normală, dar nu prea mai găsesc. La un moment dat o să mă însor, mie îmi place nunta, prezint nunți, eu mă distrez la nunți. Dar de la o vârstă, cum m-am mai maturizat, vezi totul. Vezi defectele celor din jurul tău, le văd și pe ale mele. Și atunci nu îmi place nimeni”, a mai spus prezentatorul TV pentru sursa menționată mai sus.

Camelia Mitoșeru îl presează pe prezentator să se însoare: „ Doamna Camelia mă bate la cap”

Mai mult, mama sa, ca orice părinte, vrea să-și vadă copilul fericit și împlinit pe toate planurile, astfel că uneori mai deschide subiectul căsătoriei. Mihai Mitoșeru, însă, spune că va face acest pas când va fi pregătit și nu pentru că așa își dorește Camelia Mitoșeru. Până când va avea propria nuntă, prezentatorul spune că se va distra la toate evenimentele private pe care le prezintă pe micul ecran.

Citeste si: „Am încercat să o aduc înapoi” Mihai Mitoșeru încă suferă după Noemi, fosta soție. Prezentatorul regretă divorțul: „Ne-am despărțit degeaba”

„Doamna Camelia mă bate la cap, dar ea nu e eu. Eu nu pot să fac ceva pentru mama în această direcție, fac pentru mine. Dar trebuie să îi placă și mamei, deși, dacă mie îmi place mult, cum eu mă însor, se împacă și ea. Mie îmi plac nunțile. Prezint nunți. Fac emisiune cu nunți. Mă distrez la nunți”, a concluzionat Mitoșeru.