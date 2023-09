„O să mă vedeți din nou” Ana Morodan nu mai vrea să piardă timpul! Ce are de gând să facă în perioada următoare: „În luna noiembrie”

In articol:

În ultimele luni, Ana Morodan a trecut printr-o serie de schimbări radicale, după ce a cauzat un accident rutier în Capitală. Contesa digitală pare că vrea să renunțe la multe dintre obiceiurile sale, lucru care reiese și din ultima sa declarație publică, în care a mărturisit că vrea să facă o schimbare la aspectul ei fizic.

Mai exact, Ana Morodan a observat că, în ultima perioadă, a acumulat multe kilograme în plus, ceea ce o face să nu mai fie atât de mulțumită de felul în care arată. La câteva luni după ce a început tratamentul împotriva dependenței de pastile, vedeta a dezvăluit că are de gând să intre la cură de slăbire, pentru a reveni la forma fizică pe care o avea în urmă cu câțiva ani. Contesa digitală vrea să elimine câte 5 kilograme pe lună, și are de gând să ajungă la greutatea ideală până în luna noiembrie a acestui an.

„Dacă aș putea să-mi pun pe fiecare deget câte un diamant nu aș avea cum pentru că m-am îngrășat în ultima vreme și nu îmi mai încap pe degete. Mi s-au îngrășat și degetele.(...) Nu am dragă toate mărimile, am cum eram când eram slăbuță. Lasă că o să mă vedeți din nou slăbuță, nu le mai lărgesc.(...) Nu sunt nici acum vreo obeză. Să știi că sunt foarte mulțumită de mine în perioada asta a vieții mele, dar sunt foarte ok acum, dar aș vrea înapoi la 45 de kilograme. Să fiu uscățică. Eram prea slabă? Mie mi se părea că eram superbă. Dacă nu 45 de kilograme, măcar acolo 50. Am calculat. Dacă slăbesc 5 kilograme pe lună, în luna noiembrie o să am 50 de kilograme. Să mă vezi atunci cu multe inele, cu toate inele”, a declarat Ana Morodan pentru Ego.ro.

Ana Morodan pleacă din România

La câteva luni după ce accidentul rutier, Ana Morodan le-a dat fanilor ei o veste neașteptată. Contesa digitală are de gând să se mute, pe perioada iernii, din România și va locui în Bali, acolo unde a închiriat deja o casă. Vedeta și-a făcut planuri pentru întreaga perioadă în care va fi plecată din țară, povestind că, și din Bali, va continua să muncească.

„În luna decembrie voi rezida în Bali! Plec din țară e abrupt spus. O să mă mut pe perioada iernii la căldură. Nu am achiziționat o casă, am închiriat o casă. Știți că nu îmi place să fac bravură, o să vedeți pe Instagram, e o casă încăpătoare. O să stau în Bali pe perioada nedeterminată. Mi-am propus iarna să stau un pic la căldură, mi-am și organizat afacerile în așa fel încât să îmi pot coordona echipa de acolo. Cred că iarna asta aș vrea să stau acolo. Am o cunoștință acolo, am niște prieteni români care și ei își petrec iarna acolo, dar eu mă simt bine și singură. O să fac acolo ce fac și aici. O să muncesc, o să mă regăsesc, o să citesc, o să stau la soare, o să fac shopping, o să fac ce fac și aici”, a mărturisit Ana Morodan în cadrul unui show TV, potrivit Spynews.ro .