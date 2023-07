"O să-mi fie dor, mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc" Theo Rose nu s-a gândit nicio secundă că i se va întâmpla asta, la doar o lună de la naștere. Schimbarea uriașă de care a avut parte. Chiar ea a spus despre ce e vorba

In articol:

Theo Rose este extrem de fericită și are și motive! În urmă cu o lună, vedeta l-a adus pe lume pe fiul ei, Sasha Ioan, iar recent, tânăra le-a spus fanilor că este extrem de bucuroasă să-i anunțe că va ocupa, pentru a doua oară, un loc la masa juriului, în cadrul unui show de talente muzicale.

Asta nu e tot, căci vedeta le-a mai făcut o surpriză, povestindu-le că va avea loc chiar o schimbare, așa că dacă sezonul trecut al emisiunii a ocupat scaunul dublu de la masa juriului alături de Smiley, anul acesta va face echipă chiar cu Horia Brenciu.

În acest sens, Theo Rose a stat puțin de vorbă cu urmăritorii ei și a ținut să le spună că este foarte mândră că a avut ocazia să colaboreze cu Smiley, însă este convinsă că și cu Horia Brenciu va face o echipă de excepție, căci are o legătură puternică cu artistul, dar și o chimie pe plan profesional.

"Așa, ați văzut că începe un nou sezon? Că sezonul asta împart scaunul dublu cu Horia Brenciu? Știți despre prietenia mea cu Horia, știți că am colaborat în ultima vreme, momentele noastre din podcastul lui, care au devenit foarte cunoscute datorită vouă, adică știți că există o chimie acolo și s-ar putea să funcționeze foarte bine formula asta. Pe de altă parte, o să-mi fie dor de Smiley și mă bucur foarte tare că am avut sezonul trecut ocazia să petrec timp cu el și să-l cunosc, efectiv, pentru că nu lucrasem atât de mult împreună înainte. Dar sezonul ăsta sunt puțin mai relaxată, nu în general, în viață, pentru că viața mea e cu atât mai tumultuoasă acum, vă dați seama. Dar n-am mintea în cinci direcții", le-a transmis Theo Rose fanilor ei.

Ce părere au avut fanii când au aflat de noua schimbare

În timp ce unii internauți s-au bucurat să audă această veste din partea cântăreței, alții nu au fost prea încântați să afle de noua schimbare din cadrul cunoscutului show de talente muzicale.

În acest sens, un internaut mai curajos chiar i-a scris un mesaj vedetei, spunându-și părerea fără rețineri despre acest aspect.

„Eu nu înțeleg de ce Theo și de ce Horia. Horia a mai fost și parcă și-a cam pierdut din energie și din farmec, cu timpul, iar Theo, ca și cântăreață e waw, dar în juriu nu îmi place, în plus și ea a mai fost și mai ales că are și copil mic, mai e și la(...), parcă e prea mult. Eu speram până în ultimul moment și să fie cineva nou, dar când am văzut, am fost super dezamăgită, nu mă așteptam la asta.”, a transmis un internaut.

