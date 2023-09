„O să-mi lipsești atât de mult” Anca Țurcașiu a dat vestea cu tristețe în suflet! Încă nu-i vine să creadă cât de repede s-a întâmplat totul: „Ultimul apus de soare pe plajă”

In articol:

Ultimele trei luni, Anca Țurcașiu și le-a petrecut pe litoralul Mării Negre, acolo unde i-a încântat pe fanii săi cu talentul ei artistic și cu prezența sa scenică. Spectacolele de la mare au devenit deja tradiție pentru celebra artistă, aceasta fiind cea de-a 23-a vară în care vedeta merge pe plajă pentru a întreține atmosfera într-un hotel de lux.

Din păcate, însă, anotimpul călduros s-a încheiat de câteva zile, iar Anca Țurcașiu a fost nevoită să le dea vestea tristă fanilor ei. Concertele sale de pe litoral au ajuns la final, deocamdată, căci, cu siguranță, anul viitor, vedeta se va întoarce pe scena de la mare. Anca Țurcașiu s-a obișnuit cu atmosfera de la spectacole și cu bucuria oamenilor care au mers, timp de 3 luni, să o vadă în fiecare seară, iar faptul că aceste zile s-au sfârșit o fac să fie extrem de tristă. Melancolică fiind, artista a povestit, pe rețelele de socializare, că ieri a văzut ultimul apus de pe plajă, lucru de care îi va fi foarte dor, căci acum se pregătește să se întoarcă la viața ei din Capitală.

„Ultimul apus de pe plajă de anul acesta... O să-mi lipsești atât de mult”, a scris Anca Țurcașiu pe pagina ei de Instagram.

Cât de mult s-a schimbat Anca Țurcașiu după divorț?

În urmă cu trei ani, vedeta s-a despărțit de bărbatul cu care și-a petrecut o mare parte din viață și alături de care are un fiu, pe Radu, în vârstă de 24 de ani. Deși a fost întotdeauna o femeie discretă, Anca Țurcașiu și-a deschis, recent, sufletul, mărturisind că divorțul a schimbat-o foarte mult și că în ultimii ani, după ce a trăit șocul emoțional al despărțirii de fostul soț, a reușit să devină mai puternică și să se reinventeze pe plan personal.

„Toată lumea îmi spune că m-am reinventat. Da, am reușit să mă regăsesc, după un șoc emoțional puternic, m-am înălțat, am zâmbit, am depășit greul, acceptând ce mi-a oferit viața, am apelat la ajutorul celor dragi care mi-au fost alături. Putem. Eu pot orice. Trecem pe aici atât de repede, încât trebuie doar să avem grijă de noi. Să facem din fiecare zi o bucurie! Așadar, ține doar de alegerile noastre din viața asta ca să putem fi bine, fericiți! Nu pierdeți TIMPUL! Cel mai prețios dar.... Vă îmbrățișez! Noapte bună! AVEȚI GRIJĂ DE VOI!”, a transmis Anca Țurcașiu pe contul ei oficial de Instagram.