„O să-ți fac probleme mari” Bia Khalifa, terorizată de Fulgy cu amenințări grave, după ce i-a dezvăluit secretul din Milano! Tânăra a făcut plângere la poliție

De la iubire la război nu este decât un pas! Bia Khalifa și Fulgy s-au iubit cu foc, însă iubirea dintre ei s-a făcut scrum la fel de repede precum a început.

De la declarații de dragoste siropoase pentru fostul ei iubit, tânăra de 22 de ani a ajuns la a face acuzații grave la adresa fiului Vioricăi de la Clejani, după ce acesta a amenințat-o de nenumărate ori.

Totul a început din momentul în care Fulgy a denigrat-o public pe fosta sa iubită, Bia Khalifa, continuând cu amenințări grave în mediul online, acolo unde tânăra a făcut publice o parte dintre mesajele pe care le-a primit din partea fiului Clejanilor. Pentru că s-a temut pentru viața ei, seara trecută și-a înștiințat admiratorii că a ajuns la poliție pentru a depune plângere penală împotriva fostului ei iubit.

Bia Khalifa, amenințată de Fulgy după ce tânăra a dezvăluit că a fost amendat în Milano pentru consumul de substanțe interzise

Cu numai o zi în urmă, Bia Khalifa a dezvăluit pe Instagram că se simte în pericol și că se teme pentru viața ei. Cu toate că despărțirea de Fulgy a avut loc în urmă cu câteva zile, totul s-a schimbat radical între ei după ce Bia Khalifa ar fi dat în vileag faptul că vacanța de care au avut parte în Milano nu s-a terminat prea bine pentru

Fulgy, după ce tânărul a fost nevoit să plătească o amendă de 500 de euro după ce au fost găsite substanțe interzise în camera de hotel în care s-au cazat.

Ulterior acestei dezvăluiri făcute de Bia Khalifa, Fulgy a început să o denigreze public pe fosta sa iubită și să spună despre aceasta inclusiv că ar fi întreținut relații intime pentru 30 000 de euro în Spania și că ar consuma droguri în exces, lucru care pe el nu l-ar caracteriza, după cum chiar el a menționat într-un interviu recent.

„ Fata asta așa s-a băgat în seamă cu mine. Mi-a fost milă, am chemat-o acasă, am încercat să o ajut, să facem lucruri, dar e o drogată, prăjită, care înjura de morți la aeroport! După ce am venit de la Milano, ea a plecat a doua zi în Spania, a primit 30.000$ de la unul să se ducă să se [email protected]&ă pe acolo. Fumează în cameră ea, ca îngălata, de aia a luat amendă 500 euro.(...)

Bia a fost OK o săptămână, cât m-a ascultat. Am fost în trending, planul meu a funcționat, apoi a venit ziua ei și s-a rupt rău de tot. Nu am fost cu ea, a fost cu Sișu, sau cum îi cheamă pe ăia, pentru că știam ce se întâmplă acolo și mai ales ce fel de oameni sunt. Consumatori, inculpați, dealeri, pușcăriași. Eu evit astea, oameni buni. Am cunoscut și eu partea asta de oameni, de peste tot în România, și am învățat că nu-mi aduce nimic.”, a spus Fulgy recent, conform Cancan.

Bia Khalifa a primit mesaje de amenințare din partea lui Fulgy

Bia Khalifa a postat în mediul online o parte dintre mesajele pe care le-a primit din partea lui Fulgy, în care este amenințată că o să aibă probleme mari pentru că tânăra a dezvăluit tuturor faptul fiul Clejanilor a luat o amendă de 500 de euro în Milano în urma consumului de substanțe interzise, spunându-i că nu va primi înapoi nici lucrurile personale care au rămas la el de când formau un cuplu și că nu-i va restitui nici banii pe bunul pe care el l-a distrus în urma unei ieșiri nervoase, respectiv un laptop.

„Ai pus la presă de faza cu Milano, ți-am zis să nu mai zici la nimeni, că te caut și eu am spate în tot Bucureștiul. Hainele nu o să le primești că nu meriți lucrurile și își promit că o să-ți fac probleme mari. Au început deja. Nu înțelegi că presa nu o să creadă o onlyfanistă și e de partea mea?

Toată presa o să mă creadă pe mine și nu-ți dau bani nici pe amendă, nici pe laptop și nici nu-mi pasă de plângerea penală din Italia, că oricum eu merg în State dacă e, nu în Italia la săraci.”, a fost mesajul de amenințare pe care Bia Khalifa l-a primit din partea lui Fulgy cu numai o zi în urmă.