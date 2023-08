„O să vă simțim lipsa” Mirela Vaida, asaltată cu mesaje după anunțul pe care l-a făcut despre emisiunea pe care o prezintă! Fanii vor să o vadă în continuare la TV

In articol:

Mirela Vaida se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație. De asemenea, blondina este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de curând, asta pentru că vedeta a plecat în concediu, astfel că emisiunea pe care o prezintă zi de zi nu va mai fi difuzată pe post pentru o perioadă. În acest sens, Mirela Vaida profită la maxim de timpul petrecut alături de familia ei și nu ratează nicio ocazie să se posteze alături de cei 3 micuți ai săi.

Ba mai mult, după ultima fotografie postată de prezentatoarea TV cu copiii ei, fanii au reacționat imediat, transmițându-i o mulțime de mesaje legate chiar de emisiunea sa, fiind triști din cauza faptului că proiectul TV a intrat în vacanță.

„Concediu plăcut, Mirela! Noi vă ducem dorul, deja! O să vă simțim lipsa! Prea târziu începeți emisiunea Mirela, emisiunea face parte din familia noastră, a celor 70% dintre românii care stau în casă! Să fii fericită alături de familie!”, i-a scris o fană Mirelei Vaida, pe Instagram.

Mirela Vaida a intrat oficial în vacanță

Mirela Vaida este tare fericită, căci după luni bune de muncă, vedeta a intrat în sfârșit în vacanță și se poate bucura liniștită de mai mult timp în compania familiei sale.

„Oficial, sunt in vacanță! Ieri am terminat încă un sezon de emisiune, iar aseară am încheiat stagiunea estivală de la @teatrultanase, cu un spectacol electrizant!(...) Chiar că-i vacanță din plin! Vă mulțumesc că ne-ați fost alături în tot acest timp, fie în sălile de teatru, fie zilnic la TV!”, a fost mesajul pe care Mirela Vaida l-a postat în mediul online.

Mai mult pe lângă anunțul legat de faptul că intră în concediu, prezentatoarea TV a ținut să le mai spună fanilor că va reveni pe micile ecrane abia din toamna acestui an.

„Să ne revedem sănătoși și veseli din toamnă! Vă îmbrățișez cu toată dragostea!!”, a mai spus Mirela Vaida în mediul online.