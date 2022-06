„O să vă spun ceva în exclusivitate, ce nu am mai spus la nimeni”. Bianca Comănici, totul despre întâlnirea cu Iancu Sterp

In articol:

Bianca Comănici și Iancu Sterp s-au întâlnit la botezul fetiței Mirunei, acolo unde au fost surprinși în ipostaze care au stârnit adevărate scântei. Momentul a fost surprins de fosta lor colegă din casa Puterea Dragostei, Berna, iar imaginile au alimentat zvonurile care spun că cei doi ar fi împreună.

Manuela Oprișiu și-a creștinat fetița, pe Ozana Maria, la Sebeș, iar de la petrecere nu au lipsit vedetele din Casa Puterea Dragostei. Cu această ocazie, s-au reîntâlnit și Bianca Comănici și Iancu Sterp, cei doi având o legătură din trecut, încă de când erau amândoi în casa de la Kanal D.

Zvonurile cu privire la cei doi au apărut imediat ce au fost postate și imaginile pe rețelele sociale, însă Bianca Comănici a făcut lumină în acest caz și a prezentat toate detaliile întâlnirii lor la Bărbați vs.

Cum s-au distrat Berna și Bianca Comănici la botezul de la Sebeș

Femei.

Bianca și Berna au fost colege de cameră la botezul Ozanei Mari, iar bruneta a povestit cum a fost atmosfera la petrecere, dar și cum s-au distrat în timpul petrecerii.

Citeste si: VIDEO Cum au fost surprinși Iancu Sterp și Bianca Comănici la botezul fiicei Manuelei Oprișiu. Berna i-a dat de gol pe cei doi

„Am avut cazare asigurată, exclusiv acolo doar pentru noi și seara când ne-am întâlnit eu le-am zis: vedeți că acolo avem terasă, când se termină, toată lumea la terasă. Trebuie să mai stăm și noi așa.

La botez a fost o atmosferă mai liniștită, nu a fost un botez gălăgios, pentru că au fost mai puțini tineri, mai mulți oameni adulți. Tinerii știți cum suntem, cum era Iancu cu dedicațiile”, a povestit Bianca Comănici, la B ărbați vs. Femei.

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se căsătoresc? Declarațiile făcute de artist: „Cu acte și fără...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bianca Comănici [Sursa foto: Facebook]

Iancu Sterp, sufletul petrecerii la botezul Ozanei Maria

Bianca Comănici a povestit că Iancu s-a distrat de minune la botezul fetiței Manuelei, a dat dedicații și a dansat toată noaptea, iar seara a mers și el pe terasă alături de foștii colegi de la Puterea Dragostei.

Citeste si: EXCLUSIV Manuela de la "Puterea Dragostei" și-a botezat fetița. Primele imagini de la marele eveniment

„Când a venit Iancu s-a terminat șmecheria că noi nu prea aveam băieți acolo. S-a distrat foarte tare, a dat dedicații(...) ne-am simțit foarte bine(...) Când s-a terminat botezul am plecat acasă și ne-am pus la terasă. Iancu a rămas acolo.

Noi ne-am pus la terasă, ne-am luat ceva de băut(...) și la un moment dat auzim motor de mașină, venise Iancu cu un prieten de-al lui care l-a adus. Ne-am pus acolo cu toții, am stat, am jucat adevăr sau provocare, am jucat „niciodată nu am făcut..” și am băut fie suc, bere, vin cum eram acolo la masă”, a mai dezvăluit Bianca Comănici.

Bianca Comănici [Sursa foto: Facebook]

Ce s-a întâmplat la întâlnirea dintre Bianca Comănici și Iancu Sterp

Berna a postat mai multe imagini pe rețelele sociale, fotografii ce au dat iar startul zvonurilor cu privire la o posibilă relație între Bianca și Iancu. Totuși, frumoasa brunetă a făcut lumină în acest caz și a explicat clar că totul a fost doar o provocare.

„ Nu-i nimic de ascuns, aceea era o provocare, unde eu eram urcată pe frigider. Era o provocare pe care Iancu mi-a dat-o și el m-a dat jos. De ce era dezbrăcat? Tot eu sunt vinovată, pentru că l-am pus să își dea bluza jos la provocare, să stea fără cămașă. Nu de alta, dar îți mai clăteai ochii(...) arăta foarte bine, dar a fost doar o joacă, distracție ce am făcut acolo și la ora 05:00 m-am pus să dorm”, a povestit ea.

Andreea Pirui a plecat în toiul nopții

Andreea Pirui și sora ei au plecat în toiul nopții de la botezul fetiței Manuelei, neputând să doarmă din cauza gălăgiei de pe terasă. Astfel, gașca pusă pe distracție s-a ales cu un apartament gol, iar acolo au dormit Iancu Sterp și prietenii săi.

„În jur de ora 03:00, noi râdeam foarte tare acolo și Andreea Pirui din cameră de sus, alături de sora ei nu puteau să doarmă din cauza dezastrului pe care îl făceam noi(...) Andreea a părăsit din cauza noastră cazarea, a plecat către Zalău, iar noi am avut încă nu apartament gol. În acel apartament au dormit Iancu și băieții”, povestit Bianca, în exclusivitate.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!