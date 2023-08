„O să vină alta” Nicoleta Luciu a anunțat că va trece într-o nouă etapă în viața ei! Mesajul postat în urmă cu puțin timp: „Păcat”

In articol:

Sfârșiturile sunt întotdeauna un motiv de tristețe pentru toată lumea, mai cu seamă când este vorba de sfârșitul verii. După o vară pe care a petrecut-o în vacanță alături de familia sa, Nicoleta Luciu a marcat începutul toamnei cu o fotografie și un mesaj pe care le-a postat în mediul online, dând de înțeles că și-ar fi dorit un sezon estival prelungit.

Chiar dacă nu mai are aceeași popularitate ca în anii trecuți, axându-se pe creșterea celor 4 copii ai săi, Nicoleta Luci u păstrează legătura cu fanii săi prin intermediul rețelelor de socializare. Ce-i drept, rămâne la fel de discretă precum ne-a obișnuit, însă preferă să comunice cu admiratorii săi prin imaginile și mesajele pe care le postează adesea, așa că de această dată actrița a marcat sfârșitul verii cu un portret care s-a dovedit a fi foarte apreciat de internauți, primind o mulțime de complimente.

„S-a dus și vara asta…”, a fost mesajul pe care Nicoleta Luciu l-a postat în mediul online.

„Nico, ești foarte frumoasă. Te pup tare”, „Ești superbă de frumoasă, de nota 10 plus cu felicitări! Te pup și te sărut dulce pe frunte”, „Ești minunată, Nico, păcat ca s-a dus și vara aceasta, era o vara mișto am petrecut vara. Îți doresc o noapte minunată. Nico, ești o artistă de nota 10, am copilărit cu tine”, „Va veni alta! Dar tu rămâi la fel de frumoasă ca vara!”, sunt

doar câteva dintre comentariile venite din partea fanilor.

Nicoleta Luciu și familia sa și-au petrecut vara departe de casă

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu și familia sa s-au mutat la Miercurea Ciuc, pentru a se putea ocupa de copiii ei în liniște, însă vara și-o petrec departe de casă de fiecare dată.

Deja a devenit o obișnuință pentru ei să își petreacă cele 3 luni toride de vară în Croația, acolo unde merg cu toată familia, de la mic la mare, pe un iaht.

