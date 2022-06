„O săptămână foarte grea” Problemele de sănătate nu-i mai dau pace Ancăi Serea! Ce a pățit de data aceasta

In articol:

De-a lungul timpului, Anca Serea a tot vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă și care ar împiedica-o inclusiv să rămână însărcinată pentru a șaptea oară.

Anemia este afecțiunea cu care a fost diagnosticată în urmă cu mai mult timp, dar pe care o ține sub tratament.

Săptămâna aceasta, vedeta de televiziune a fost absentă de pe rețelele de socializare, ceea ce nu prea îi stă în caracter, iar în urmă cu puțin timp a decis să le dezvăluie fanilor cu ce probleme s-a confruntat. Se pare că nu anemia este cea care a supărat-o de data aceasta.

Anca Serea: „O săptămână foarte grea în care și voi ați observat că ați lipsit”

Soția lui Adrian Sînă a dezvăluit pe rețelele de socializare care a fost motivul lipsei ei de pe Instagram. Anca Serea nu a fost prezentă în mediul online din cauza unor probleme cu care s-a confruntat. Se pare că oboseala și-a spus cuvântul în cazul ei și, de asemenea, a avut tensiunea destul de mică, astfel că a decis să ia o pauză de la Internet și să se

odihnească.

„După o săptămână foarte grea în care și voi ați observat că ați lipsit. Am lipsit că am fost super obosită, din păcate cu tensiunea 9”, a dezvăluit Anca Serea pe rețelele de socializare.

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Anca Serea era plină de bani înainte să-l cunoască pe Adi Sînă. Ce făcea în străinătate?

Anca Serea s-a clasat pe primul loc în cadrul concursului Elite Model Look, desfășurat în anul 1999. Acesta a fost punctul din viața ei care i-a oferit noi oportunități destul de ofertante, de care a și profitat mai mulți ani după această victorie.

Citeste si: Secretul frumuseții Ancăi Serea, în cabinetul medicului estetician. La ce intervenție a apelat soția lui Adi Sîna

Anca Serea a declarat că pe acea vreme câștiga atât de mulți bani încât și-ar fi permis să-și cumpere o mașină la fiecare două luni. În ciuda acestui lucru, banii nu au reprezentat o prioritate pentru ea, alegând familia și stabilitatea în locul sumelor mari e care le primea în fiecare lună de pe urma modellingului.

„Practic, nu am renunțat la modelling, a fost o schimbare firească, eram mamă, am mai făcut un copil, trebuie să ai un anumit stil de viață. Când eram model, câștigam destul de bine. Și Turcia și Grecia acceptau fete mai cu forme și eu am făcut foarte multe campanii de lenjerie intimă, de costume de baie, de rochii de seară, de rochii de mireasă.

Citeste si: Din ce și-a câștigat Anca Serea primii bani, șantajată fiind de fratele ei: ”I-am ascuns sub saltea”. Vedeta a primit o sumă impresionantă

După un direct booking, de foarte multe ori mergeai, nu știu, două luni pe an, vara, atunci era sezonul și, la un moment dat, puteam să îmi cumpăr o mașină din banii câștigați. Da, se câștiga foarte bine. Era înainte de criza pe care au avut-o țările astea Turcia, Grecia, criza mare europeană”, a declarat Anca Serea, conform playtech.ro.