Părinții fetiței au crezut că e vorba de o simplă răceală, normală în această perioadă a anului. Însă fiica lor a murit la doar câteva ore după ce s-a jucat cu Lego.

Acum se crede că Eliza a murit din cauza unei infecții bronșice.

Parinții fetei, Mike și Jodie, mai au încă 3 copii, însă doar Eliza s-a îmbolnăvit. Cei doi au observat că temperatura Elizei este prea mare și au început să o trateze cu medicamente pe bază de rețetă.

În aceeași perioadă, ceilalți copii ai familiei fuseseră răciți și părinții au crezut că și Eliza a pațit la fel.

Temperatura Elizei a fost ținută sub control de medicamentele prescrise și s-a crezut că își revine.

Micuța a murit la doar câteva ore după joacă

Parinții Elizei sunt acum disperați și încearcă să tragă un semnal de alarmă cu privire la boala din cauza căreia fiica lor a murit într-un timp atât de scurt.

„În urmă cu doar 72 de ore, fiica noastră Eliza a murit din cauza a ceea ce se pare că a fost septicemie. Inițial, am crezut că a fost meningită, dar s-a dovedit că a fost doar o infecție bronșică. Avea doar doi ani și nouă luni. Ne place să credem că suntem părinți educați, cu experiență. Am avut patru copii. Amândoi suntem instruiți în primul ajutor pediatric, știm semnele. Copiii noștri au avut diferite probleme de sănătate, printre care Eliza avea pierderi de auz și avea nevoie de ochelari pe care îi plăcea să îi poarte." a spus îndurerat tatăl fetei, Mike.

„În urmă cu o săptămână, fiul nostru de patru ani a fost trimis acasă de la școală, simțindu-se obosit și amețit. A dormit tot restul zilei și era bine. A doua zi, fiul nostru de șase ani a vomitat la școală și, evident, a fost trimis acasă. A durat o oră să se recupereze și a fost bine din acel moment. Joi, însă, la masa de prânz, Eliza a facut temperatură la creșă, așa că am adus-o acasă. A fost suficient de fericită și părea bine, iar a doua zi am plănuit să o ducem înapoi la creșă cu medicamente pe bază de rețetă pentru a-și menține temperatura sub control." a mai spus tatăl Elizei, pentru Daily Mail.

Parinții au crezut că cea mică este răcită, asemeni celorlalți copii. Mânca și se hidrata corect, se juca și părea că totul își revine la normal. Însă la doar căteva ore, Eliza a început să se simtă rău, să i se schimbe culoarea pielii din cauza inflamației.

Când starea ei s-a înrăutățit, părinții au dus-o la spital, însă fetița nu a mai putut fi salvată. A murit pe drum spre spital. Personalul spitalul a încercat tot ce era posibil, însă era deja prea târziu.

Într-un video emoționant, Mike a spus povestea prin care fiica lui a murit și a rugat oamenii care îl privesc să aibă grijă la toate semnele unei posibile boli.

a transmis tatăl devastat.

Din donații s-au strâns mai mult de 8.000 de lire sterline pentru a ajuta familia îndurerată.