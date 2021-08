O șoferiță s-a înfuriat la maxim și a pornit un adevărat scandal, după ce a fost oprită de polițiști: ”Băi, tâmpitule, nu sunt beată! Sunt persoană publică”

Soferita [Sursa foto: Captură Video] 09:54, aug 30, 2021 Autor: Cristina Ionela

O șoferiță, pusă pe scandal! Conducătoarea auto a fost oprită în trafic de oamenii legii și testată cu alcooltestul. Femeia a recunoscut că a băut o bere, însă a pornit un întreg conflict și a început să-i insulte pe polițiști. Șoferița s-a dat în spectacol și a refuzat să colaboreze cu autoritățile.

Scena a fost filmată și postată, mai apoi, pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol.

” Băi, tâmpitule, nu sunt beată! Sunt persoană publică!” Culmea tupeului la această doamnă care a recunoscut că a băut "o bere" pentru ca „dacă bei o bere, in Germania ai voie sa conduci”. Probabil la fel s-a gândit şi premierul Cîţu când a condus beat, dacă bei 7-8 beri poţi să te urci la volan.

Vizibil deranjată ca si-au permis să o legitimeze, aceasta a inceput sa ii injure pe colegii noştri si sa le ceara sa o lase in pace, intrucat este o persoană a publică. Aceasta fusese oprită în trafic de colegii noştri după ce consumase alcool şi se urcase la volan aseară în localitatea Lugoj din judeţul Timiş.

Pentru că a vrut să se simtă ca în Germania, femeia a rămas pieton acum, având timp suficient să se gândească la câte beri are voie sa consume”, au scris reprezentanții de la Sindicatul Europol.

Internauții, indignați de comportamentul femeii

Internauții au râs copios atunci când au văzut filmarea, care circulă pe Facebook. ”Probabil cineva « foarte important »:))/ Primul lucru pe care îl fac polițiștii britanici atunci când te opresc in trafic, e sa îți scoată cheile din contact/ In SUA era deja in catuse, cu fata in jos muscand din trotuar”, au spus câțiva.

Alții au rămas indignați de atitudinea femeii: ” Daca politistul o incatusa si ii aplica masuri coercitive pe masura, multa lume aveau,sa judece atitudinea politistului. De aceea legea in tara, e doar pentru unii/ Cred că mergea și o pereche de cătușe la faza asta. Plus, art 257 NCP/ Primul lucru pe care îl fac polițiștii britanici atunci când te opresc in trafic, e sa îți scoată cheile din contact/ În Germania dacă îl făcea tâmpit pe polițist,în secunda doi era încătușată si transferată la arest!”.

