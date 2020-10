Camelia Potec [Sursa foto: Instagram]

Camelia Potec este una dintre cele mai bune înotătoare pe care le-a avut România. Sportiva a câștigat medalia de aur la 200 m liber la Olimpiada de la Atena. În decursul celor 20 de ani de activitate sportivă a cucerit peste 200 titluri naționale și a realizat multiple recorduri. Pe 31 octombrie 2013 a devenit președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM), fiind cel mai tânăr președinte de federație din România. Pe lângă rezultatele uimitoare pe care le-a avut în sport, Camelia este cunoscută și pentru frumusețea sa impresionantă, care i-a pus pe jar pe mulți bărbați celebri.

Românca l-a refuzat pe Prințul Albert de Monaco

Camelia Potec, una dintre cele mai bune înotătoare l-a impresionat până și pe Prințul Albert de Monaco cu frumusețea sa uimitoare. Sportiva a făcut dezvăluiri incendiare și a povestit cum l-a refuzat pe Prinț, după ce acesta a insistat să aibă o relație cu ea.

"Nu ştiu ce să spun. Pur şi simplu nu am simţit, nu ştiu. Nu m-am gândit niciodată. Nu am fost îndrăgostită, ăsta e motivul. Eu pun pasiune în tot ceea ce fac şi nu a fost cazul aici. Mulţi m-au întrebat dacă nu puteam face un efort ca să devin prinţesă... Nu, nu a fost ăsta ţelul meu în viaţă. Poţi să fii şi acasă prinţesa cuiva. E important să te simţi aşa, nu să ai acest statut!", a spus Camelia Potec pentru looksport.ro.

Camelia Potec

Totul s-ar fi petrecut în timpul competiției de la Atena, când Camelia Potec a refuzat o relație cu Prințul Albert de Monaco. Fosta antrenoare a Cameliei a povestit cum în timpul competiției precizate, era present și Prințul Albert de Monaco, care i-a făcut curte frumoasei sportive romance.

"Am fost luată prin surprindere. Noi ne vedeam în fiecare an cu Prinţul Albert de Monaco, pentru că aveam o competiţie acolo. Sigur că eram foarte încântaţi toţi când apărea. Venea şi stătea la competiţii, făcea premieri, eram invitaţii lui la o serată super.Eu am aflat târziu că seara, câţiva, au ieşit la un club unde a fost şi Albert de Monaco. După nişte ani, cine era invitată la masa alteţei sale? Era reprezentata noastră cea mai frumoasă, cea mai medaliată, cea mai deşteaptă... El i-a făcut curte mult timp, dar ea nu a vrut. Nu ştiu de ce. Întrebaţi-o pe ea... Era să fie, dacă ea şi-ar fi dorit", a declarat Doina Sava pentru sursa citată.

Prințul Albert de Monaco

Prințul Albert de Monaco