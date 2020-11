O tânăra de 15 ani și-a pus iubitul român să-i omoare mama: ”O auzeam țipând din cealaltă cameră. Dar nu am reacționat, nu am făcut nimic”

Crima care a zguduit capitala Greciei [Sursa foto: athina984.gr]

Minora de 15 ani și-a omorât mama cu sânge rece. Aceasta a plănuit crima tulburătoare alături de iubitul ei în vărstă de 17 ani, de origine română. La momentul crimei a fost complice și prietenul lor de 16 ani din Loutraki, o stațiune aflată la aproximativ 80 de kilometri de capitala Atena.

Din cauza abuzurilor pe care le-ar fi suferit, tânăra a decis să își omoare mama, ba mai mult decât atât, minora de 15 ani își dorea să pună mâna pe 10.000 de euro pe care mama ei i-ar fi obținut prin vânzarea unui autoturism.

În momentul crimei, femeia în vârstă de 50 de ani a murit pe loc, aceasta a fost lovită de 70 de ori cu cuțitul. Cu toate că tânăra auzea cum țipa mama ei de durere, aceasta nu a reacționat și nu a făcut nimic ca să își salveze mama din chinurile la care era supusă.

În plus, cei trei adolescenți încearcă să scape nevinovați după ce au făcut crima înfiorătoare care a zguduit capitala Greciei, Atena. De asemenea, minora în vârstă de 15 ani împreună cu iubitul ei român dau vina pe prietenul lor grec. Ulterior, în urma acuzațiilor aduse la adresa lui, adolescentul grec a declarat că este nevinovat și doar a participat la tragicul incident.

Cei trei adolescenți se află în arest

”Am fost în casă, ei mi-au dat drumul la ușă, am intrat, dar nu știu unde era fata când eu și iubitul ei am întrat în camera femeii. Nu eu am ucis-o, ci el", a spus adolescentul, în fața judecătorilor.

Tânăra a declarat că prietenul lor grec a insistat să o omoare, acesta i-ar fi trimis mesaje pe pagina sa de Facebook în care o întreba când va avea loc crima. ”Voiam să se termine. Cel de 16 ani a ucis-o. Noi nu o puteam face. Din momentul în care i-am zis tot întreba când va avea loc (n.r. crima). A insistat să o ucidem", a mărturisit minora.

Ulterior, tânăra și-a cerut iertare pentru decizia de a-și ucide propria mamă. În prezent, cei trei se află în arest, iar procesul continuă.

Sursa: Observatornews.ro