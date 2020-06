Tânără de 26 de ani, drogată la volan! A provocat un accident

In articol:

Scenele ireale sunt filmate în parcarea unui centru comercial din cartierul Militari. Tânăra de 26 de ani care e la volan și nici măcar nu e în stare să vorbească - tocmai provocase un accident. A vrut să iasă din parcare - însă nu a stăpânit volanul și a izbit o mașină care staționa. Impactul a fost atât de puternic - că autoturismul lovit a fost aruncat într-un gard aflat la mai bine de 10 metri distanță. Polițiștii au aflat ulterior și motivul - după ce au testat-o. Se pare că era drogată cu o combinație periculoasă de substanțe psihotrope. Un alt șofer - martor la violentul impact - e terifiat de ce îi este dat să vadă.

Și tânăra care era pe scaunul din dreapta probabil consumase stupefiante. Abia putea să rostească cuvintele. În plus, părea puțin inconștientă.

Specialiştii ne avertizeză că stupefiantele cu șofatul sunt bombe cu ceas.

Ce spune prietena tinerei despre consumul de substanțe halucinogene

Una din prietenele șoferiței îi sare în apărare. Spune că nu drogurile ar fi adus-o în stare aceea - ci șocul accidentului.

"Eu o cunosc, e o fată foarte deşteptă, educată, cred că ştia că nu are cum să plece în 3 minute, dar cred că nu ştia ce să-i spună lui, fiindcă o agasa. Eu nu am văzut-o niciodată sub influenţa stupefiantelor", a afirmat fata.

"În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa substanţelor psihoactive şi vătămare corporală din culpă", afirmă poliţiştii.

Șoferița e cercetată în libertate - iar dosarul a fost preluat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

