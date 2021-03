O tânără, de profesie model, a aflat că este însărcinată abia după ce a născut! Aceasta a adus pe lume o fetiță sănătoasă: „Am fost în şoc”

In articol:

Erin Langmaid, o tânără din Australia, de profesie model, a avut parte de cea mai mare supriză a vieții sale. Tânăra a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, însă ea nu a știut niciun moment că este însărcinată. Aceasta a realizat că a fost gavidă abia după ce și-a ținut în brațe fetița.

Erin Langmaid[Sursa foto: Instagram]

A aflat că a fost însărcinată abia după ce a născut

Povestea incredibilă a unei tinere australience a făcut înconjurul lumii. Nu este vorba despre vreun scenariu inedit de film, ci despre detaliile unei trăiri cât se poate de reale. Erin Langmaid și iubitul ei, Daniel Carty, erau împreună de doar do ani de zile, iar în planurile lor de viitor nu era trecut și un copil.

Dar iată că viața a avut propriile planuri cu ei. Ba mai mult, pentru a se feri de o posibilă sarcină nedorită, aceasta făcea injecții contraceptive.

În octombrie 2019, modelul s-a simțit extrem de rău și a mers la baie, însă ce a urmat a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Aceasta nu știa că, de fapt, cauza stării sale era travaliul. La scurt timp după ce s-a închis în baie, aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă cu o greutate de 3.374 kilograme.

Erin Langmaid[Sursa foto: Instagram]

Cum au reacționat proaspeții părinți

Șocul a fost incredibil de mare atât pentru ea, dar și pentru iubitul ei, care entru câteva minute nu a putut să înțeleagă ce se întâmplă și de ce iubita lui ține un nou-născut în brațe.

„Am auzit un ţipăt şi am fugit la baie, de unde se auzise ţipătul, iar când am intrat, am văzut-o pe micuţă. Şi mi-am dat seama că Erin nu e singură, are un bebeluş în braţe şi nu înţelegeam ce se întâmplă”, a povestit tatăl fetiței.

Relația celor doi nu a avut de suferit, ba chiar au devenit mai apropiați și acum sunt părinții unei fetițe superbe. Se pare că medicii i-au spus că a avut o sarcină criptică, motiv pentru care nu a avut simptome specifice.

„Am fost în şoc, dar acum asta este viaţa noastră şi nu aş schimba-o pentru nimic în lume”, a declarat Erin.