O tânără din Constanța susține că medicul stomatolog a mutilat-o pe viață. A rămas cu gura paralizată după o extracție: "Mi-am pus mâinile în cap"

O tânără din Constanța face acuzații grave la adresa unui medic stomatolog. Ramona Florică susține că a rămas cu gura paralizată, după ce acesta i-ar fi scos o măsea. A doua zi, s-a trezit cu fața umflată și cu gura strâmbă.

În momentul în care a s-a întors la cadrul medical, aceasta a susținut că nu este de domeniul lor, așa că au trimis-o la Urgențe.

Acolo, i s-a precizat faptul că a suferit o pareză facială de la extracție. De asemenea, și că medicul stomatolog ar fi greșit ceva în timpul intervenției.

„Pe 22 februarie, am avut dureri de măsea, în culmea disperării am fost să o scot. O prietenă mi-a recomandat-o pe doamna doctor. Am luat legătura cu ea, am vorbit, m-am prezenat la cabinet, m-a consultat și a decis să îmi facă extragerea. M-a pus pe scaun, mi-a făcut anestezia în falcă, pe dinăuntru. Atunci ea a zis „Aeoleu, am lovit ceva”. Mi-a apărut o gâlmă, mi-a zis că îmi trece în 2-3 zile. Eu am crezut. Am mers acasă liniștită. Dimineață mi-a zis copilul „Mami de ce ai gura strâmbă?”. Când m-am uitat în oglindă mi-am pus mâinile în cap. Am sunat-o pe doamna doctor, m-am dus la cabinet, m-a consultat și m-a trimis la o altă colegă de-a ei, și a zis că nu e de domeniul lor. M-au trimis la Urgențe, am mers, medicii mi-au spus „Ați suferit o pareză facială de la extracție”. Mi s-a spus că doamna ar fi greșit ceva”, a povestit tânăra, la Acces Direct.

Ramona, la un pas să se sinucidă

Cu lacrimi în ochi, Ramona Florică recunoaște faptul că a luat în calcul să se sinucidă, pentru că a trecut prin multe stări cumplite.

„Am făcut și atacuri de panică în spital. MI s-a dat tratament, mi s-a recomandat să merg la neurologie, la fizioterapie. Am luat legătura cu doamna doctor pe cale amiabilă. I-am zis că mă costă 2.000 de lei tot drumul, consultațiile, tratamentul. Mi-a zis să revin a doua zi, mi-a dat banii de care i-am spus. În timp, eu nu mi-am revenit. Am intrat în depresie, am vrut să mă arunc în fața mașinii, am lăsat copii dormind și am vrut să merg să mă spânzur, nu mai pot. Mă chinui să mănânc, stau cu prosopul sub gură pentru că îmi cade mâncarea din gură”, a mai adăugat pacienta păgubită.