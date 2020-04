In articol:

O tanara din Oradea a fost infectata cu coronavirus dupa ce a muncit timp de trei luni intr-o statiune montana din nordul Italiei.

La revenirea in tara si dupa ce a stat 8 zile in carantina, Dora a fost testata pozitiv cu COVID-19 si internata in spital timp de 29 de zile. Tanara a fost asimptomatica in toata aceasta perioada.

"Am aflat că 14 zile primesc medicamente, apoi sunt din nou testată, iar dacă rezultatul e negativ, după 24 de ore îl repetă. Iar dacă sunt două teste negative, atunci sunt externată. Am zis că e OK, că eu am stat deja 8 zile, deci nu voi sta mult...", a declarat oradeanca pentru ebihoreanul.ro.

Dora a petrecut in spital 29 de zile. Tanara nu a prezentat niciun simptom.a spus ea.

"Primeam un 'cocktail' de medicamente din cele care se dau persoanelor cu HIV şi cu malarie, pentru întărirea imunităţii", a adaugat Dora.

Dora a povestit un episod petrecut in timp ce era internata. Fata a atins din greseala o infirmiera care venise sa ii aduca un pachet, iar femeia a inceput sa tipe si sa o certe.

"Cand o infirmiera mi-a adus un pachet de la mama si, din greseala, i-am agatat manusa cu unghia, a inceput sa tipe, ingrozita, ca se infecteaza", a declarat tanara oradeanca pentru sursa citata.