O tânără mămică a trecut printr-un adevărat calvar la naștere

O tănără mămică a povestit pentru Totuldespremame.ro calvarul prin care a trecut la naștere. Femeia a povestit că a decis să meargp la contralele din timpul sarcinii și să nască la stat cu speranța că nu va fi totul așa de negru precum se povestește.

Mămica a povestit că pe parcursul sarcinii nu a făcut decât ecografiile trimestriale iar „consultațiile lunare sau nu se rezumau la “totul este bine? beti mai multă apă“, plus câteva analize la începutul sarcinii și testul de diabet gestațional”.

După acest diagnostic femeia a primit un regim drastic, apoi înainte de a naște medicii au descoperit că are anemie. Programată la cezariană, anestezicul i-a fost administrat cu aproximație și nu a fost cântărită pentru a ști cât anestezic trebuie administrat.

„Nu știu de ce, dacă sunt prea sensibilă, dacă este vina mea, dar pentru mine a fost o traumă această cezariană. Nu am simțit durere, însă am simțit absolut tot. Din momentul în care a tăiat, momentul terifiant când întorceau copilul pentru a-l putea scoate, ba chiar cred că am făcut un atac de panică pe masă pentru că pulsul o luase razna, simțeam cum inima îmi sare din piept, plus o stare de vomă.

Dar a fost „drăguță” doamna anestezistă și mi-a oferit un recipient pentru a vomita în timp ce domnul doctor (cel mai capabil din toată experiența mea, și cel mai implicat pe toată durata cezarienei și după) își făcea loc spre copil. Bebelica mea de 2,900 kg și 48cm nu a fost dolofană chiar deloc. Eram fericită ca totul s-a terminat cu bine, neștiind că acum începea adevăratul calvar”, a povestit femeia.

Calvarul a continuat și după naștere

După naștere tânăra mămică a avut nevoie de și mai multe îngrijiri având în vedere complicațiile, dar tot ce a primit a fost un răspuns sec.

„O altă asistentă, administrându-mi calmantele prescrise printr-o branulă prost pusă, a băgat pe lângă. Și în timp ce împingea lichidul, exponențial îmi creștea și gâlma și durerea. Spunându-i că nu mai pot și că o rog să se oprească, răspunsul ei a fost „este vena înfundată și se va desfunda ea Îmi vine să ma duc chiar și acum, după 11 săptămâni de la acea vena înfundată, și să o întreb când se va desfunda pentru că și acum mai este gâlma acolo. Nu am făcut altceva decât să plâng de durere, de palpitații, de neputință și nimeni nu mă lua în serios. Clasicul răspuns era „nu ai știut la ce sa te aștepți când ai vrut un copil?”. Dacă îndrăzneai să le întrebi ceva, răspunsul era „dar acasă ce o să faci?”. Din momentul în care ajungi în salon ți se pune copilul în brațe și ți se cere să te descurci. Nu contează ca ai fost operată și te doare sau nu știi ce să faci. Descurcă-te!”.