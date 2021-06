O tânără născută în Câmpulung și adoptată în SUA a găsit-o pe cea care i-a dat viață, după aproape 30 de ani

Tânăra adoptată în SUA și-a dorit enorm să o cunoască pe cea care i-a dat viață [Sursa foto: Facebook] 20:30, iun 28, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

O tânără în vârstă de 29 de ani, care a fost născută în Cămpulung, dar la scurt timp a fost abandonată de cea care i-a dat viață, și-a dorit nespus de mult să își cunoască familia biologică.

Tânăra a fost adoptată în anii 90’ de către o familie din Statele Unite ale Americii.

Cu toate acestea, dorința de a sta de vorbă cu femeia care i-a dat viață nu a dispărut niciodată.

În urma unei postări pe o pagina de Facebook, dedicată copiilor abandonați care își caută rădăcinile, tânăra născută în Cămpulung și-a găsit mama și fratele biologic.

“ Mă numesc Mocanu Maria Mădălina, născută în iulie 1992 în orașul Câmpulung. Am fost plasată într-un orfelinat din București, imediat după naştere. Numele mamei mele era Mocanu Luminița. Ştiu că am un frate biologic cu numele Cristian. Am o fotografie cu el dar imaginea este foarte neclară, este poza de jos, poza a fost făcută noaptea într-un sat, unde părinții mei adoptivi l-au întâlnit pe Cristian. Am fost adoptată de o familie minunată din America în 1994. Vă mulţumesc tuturor care distribuiți postarea mea. Trăiesc cu speranța ca îmi voi găsi şi eu familia biologică. Vă rog să mă ajutați cu această căutare și să spuneți în privat paginii, dacă aveți informații .” a fost mesajul tinerei pe pagina de Facebook „ The never forgotten Romanian children ”.

Citeste si: Cornelia si Lupu Rednic au menționat motivul pentru care nu au copii- bzi.ro

Citeste si: „Încă unul!” Anca Serea și Adi Sînă își mai doresc un copil! Anunțul a fost făcut chiar de soția artistului

Tânăra și-a găsit familia biologică și au vorbit prin apel video

Tânăra și-a găsit mama și fratele biologic și a reușit să se vadă și să vorbească cu aceștia printr-un apel video. Întâlnirea a fost încărcată de emoții, așa cum era de așteptat.

Visul tinerei s-a îndeplinit, iar acum își cunoaște originile și familia din care provine.

Citeste si: Un băiețel de trei ani, abandonat împreună cu câinele său, într-un cimitir. Totul s-a întâmplat înainte de Crăciun

“ Mocanu Maria Mădălina a scris recent paginei noastre cu speranța de a-și găsi mama și fratele biologic. Pe 21 iunie s-a făcut public căutarea familiei sale și astăzi, cu ajutorul multor oameni minunați de aici, visul lor a fost îndeplinit: mama și fratele au fost găsiți. Cu ajutorul nostru s-a făcut un apel video și fiecare și-a spus, cu mari emoții și printre lacrimi, întreaga poveste. Mulțumim tuturor pentru fiecare distribuire, ajutor și susținere. Cu toții ați fost minunați .” au scris cei care se ocupă cu astfel de cazuri pe pagina lor de Facebook.