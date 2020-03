Giorgiana Elena Lupu are 23 de ani, este vicecampioană la atletism și nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Speră să-l întâlnească și, deși i-a cerut mamei sale detalii despre el încă de când era mică, nu a primit niciodată informații despre el.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, tânăra de 23 de ani a povestit cp s-a născut în închisoare și că a fost luată de Protecțăia Copilului fiindă mama ei nu se descurca să o crească.

a spus Giorgiana Elena Lupu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Mama sportivei a refuzat mereu să dea informații despre bărbatul cu care a fost concepută Giorgiana. „Mereu îmi spunea când o întrebam de tata… Îmi spunea că nu ştie. După ce am crescut îmi spunea că o să-mi spună după ce o să cresc, după ce o să fiu mai mare. Iar ea, când am împlinit vârsta de 10 a plecat din ţară şi n-a mai venit de 12 ani, 13 ani de zile”, a mai spus tânăra.

Tânăra a scris o poezie pentru tatăl ei

Giorgiana Elena Lupu a scris câteva cuvinte emoționante pentru bărbatul pe care nu l-a cunoscut niciodată, dar pe care și-a dorit toată viața să îl cunoască.

”Unde ești tu acum, oare?

Tu nu știi ce rău mă doare.

Lipsa ta în viața mea

Mi-a înnegrit inima.

Am luptat enorm de mult

Și am depășit orice drum.

Este o speranță în mine,

Știu că am să dau de tine!”, sunt versurile pe care tânăra le-a scris pentru tatăl ei, despre care nu știe decât că era student la Facultatea de Litere atunci când a cunoscut-o pe mama ei.