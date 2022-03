O ucraineancă a fost oprită de un român la o benzinărie din Moieciu! Când a văzut-o, bărbatul și-a scos imediat portofelul. Ce a urmat a făcut-o pe femeie să plângă

In articol:

O tănără ucraineancă refugiată, mamă a patru fețite, a impresionat pe toată lumea cu povestea sa. În timp ce se afla la benzinărie, un bătrân a abordat-o și a întrebat-o dacă este din Ucraina. Femeia a răspus că da, moment în care bărbatul a scos din portofel 100 de lei pe care i-a dat tinerei ucrainence.

Refuzând inițial și cu lacrimile în ochi, bătrânul a mai scos din portofel încă 100 de lei pentru a i-i da în semn de ajutor pentru situația nefericită care are loc pe teritoriul Ucrainei.

Femeia a povestit pe Facebook ce i s-a întâmplat, impresionată fiind de gestul bătrânului care, după cum chiar afirma, nu părea să aibă o situația materială foarte bună. În mesajul postat, tânăra mămică a menționat că nu a vrut să-i spună bătrânului că acasă o așteaptă 4 fetițe, fiind de părere că i-ar fi dat și mai mulți bani în cazul în care ar fi aflat acest lucru.

Tânăra s-a arătat foarte impresionată de gestul bătrânului, dar și de solidaritatea de care românii au dat dovadă în ultimele săptămâni. Femeia a menționa că tragedia războiului deschide inimi și ochi și îi face pe oameni să conștientizeze multe lucrui, însă își dorește din tot sufletul să dispară definitv acest conflict pentru ca

nimeni să nu mai fie nevoit să sufere din niciun punct de vedere.

Femeia ajutată de român este mamă a patru copii

„Acești bani mi i-a dat un bărbat de 60-65 de ani la benzinărie, când am ieșit la mașină după ce am făcut plinul.

Și-a șters parbrizul și m-a întrebat: Ucraina? (în limba română)

Răspunsul meu este: Ucraina.

Probabil m-a așteptat când a văzut plăcuțele de înmatriculare ucrainene 🥺

Și-a deschis portofelul și mi-a dat 100 de lei.

Și spune: Slavă Ucrainei!

Am început să plâng. Am refuzat să iau bani pentru că avea și o mașină veche 😓

Dar și-a deschis portofelul și îmi mai dă 100 de lei!

Spune că ai nevoie de astea! Glorie Ucrainei!

15 unități. Mulțumesc:) La urma urmei, el nu știe că încă 4 copii mă așteptau acasă 🙏🏼

Bine ca nu i-am spus, ca altfel iși golea portofelul 😃

Am vrut să-l îmbrățișez și el nu m-a lăsat.

Dacă dintr-o dată, cumva omul ăsta îmi citește postarea- să știi că ai ajutat o mamă a 4 copii. ❤️

M-am urcat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile ca să mă pot mișca și nu înțelegeam! Cum așa!!!

Întreaga lume ne susține și ne ajută! Ne dau locuințe gratis, mâncare, haine, bani!

Si vecinii Rusiei (scriu cu litera mica si un c) ne omoara!

Părul meu mă furnică de realitate... 😓

Deci asta spun!

Mulțumesc!!!!

Vă mulțumesc tuturor!

Cine m-a adăpostit cu copiii! Care ne ajută în toate!

Prietenilor mei, care trimit bani, sa avem pentru ce trai!

Camarazi! Războiul mă învață multe.

Războiul deschide mulți ochi!

Mulțumindu-i pentru experiență.

Dar, te rog pleacă de lângă noi.

Nu merităm asta 😭

Du-te înapoi de unde ai venit!”, a fost postarea tinerei ucrainence refugiate, impresionată până la lacrimi de gestul bătrânului.