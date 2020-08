In articol:

Lauren Wambles, vedeta a filmelor pentru adulti

Lauren Wambles este cunoscuta in industria filmelor pentru adulți, sub denumirea de 'Aubrey Gold'. Tânăra este acuzată de omor și a fost reținută de autorități. Se pare că actrița nu este la prima abatere de acest gen, iar dosarul ei este plin, fiind certată cu legea de multe ori.

Actrița, bănuită că a omorât un bărbat

Lauren a fost arestata si este acuzata ca a ucis un barbat in varsta de 51 de ani. Trupul neinsufletit al lui Raul Guillen a fost gasit in Graceville, Florida. Toate indiciile duc la Lauren și o fac pe actriță principala suspecta în cazul morții bărbatului.

Oamenii legii cred ca barbatul a fost ucis in jurul datei de 4 iulie, apoi ascuns intr-o groapa. Impreuna cu Lauren Wambles, in ancheta mai sunt implicate doua nume: Shane Parker (35 de ani) si Jeremy Peters (43 de ani), care i-ar fi fost complici femeii. Wambles a fost arestata de nu mai putin de 6 ori din 2018 pana acum. Tot în acel an a aparut in ultima sa productie pentru adulti. Blondina are la activ 31 de filme interzise minorilor.

