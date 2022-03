O vedetă din România, dezvăluiri despre amanta lui Putin: „Ne-am întâlnit de multe ori. Sigur că o știu bine"

In articol:

Alina Kabaeva ar avea o relație foarte strânsă cu Vladimir Putin, motiv pentru care se crede că amanta liderului de la Kremlin ar putea să-l înduplece să pune capăt conflictului care se desfășoară deja de o lună pe teritoriul Ucrainei.

Conform presei internaționale, cei doi ar fi foarte apropiați.

Odată cu izbucnirea conflictului dintre Rusia și Ucraina, ar exista informația potrivit căreia Alina Kabaeva, în vârstă de 38 de ani, s-a izolat în Elveția alături de cei 4 copii al cărora tată ar fi chiar Vladimir Putin. A ieșit la iveală că s-au strâns 64.000 de semnături pentru petiția care a fost adresată guvernului elvețian pentru ca amanta lui Vladimir Putin să fie expulzată în țara sa natală.

Citeste si: Putin vrea ca țările "neprietenoase" să plătească gazul rusesc în ruble: "Dacă vreți gazul nostru, cumpărați moneda noastră!"

Alina Kabaeva, fostă gimnastă de succes

Alina Kabaeva este fostă gimnastă de mare succes în Rusia, însă după ce s-a retras din activitatea sportivă, rusoaica s-a axat pe modelling. În decursul anului 2014, amanta lui Vladimir Putin a venit la cârma unui grup media susținător al propagandei Kremlinului.

Citeste si: Joe Biden, decizia extrem de periculoasă a momentului. Se întâmplă chiar azi la granița cu Ucraina. Cum va reacționa Putin?- bzi.ro

Conform The Insider, Alina Kabaeva ar fi primit un salariu de 785 de milioane de ruble, chivalentul a 7,7 milioane de lire sterline pe an. Potrivit aceleiași surse, în decemrie 2021, perioada în care Rusia și Ucraina au început declanșarea conflictului, Alina Kabaeva a fost văzută într-o ținută strălucitoare, distrându-se și dansând la o petrecere din

Moscova, la o distanță aproximativ mică de Kremlin, acolo unde liderul rus își are sediul.

Mai mult decât atât, potrivit presei din Rusia, Vladimir Putin și Alina Kabaeva și-ar fi unit destinele în fața divinității la Mănăstirea Iversky, situată între Moscova și Sankt Petersburg.

Alina Kabaeva [Sursa foto: Profimedia]

Citeste si: Ce sentință a primit Aleksei Navalnîi, principalul dușman al lui Putin! După proces, avocații opozantului au fost arestați imediat

Irina Deleanu a cunsocut-o pe Alina Kabaeva

Irina Deleanu și Alina Kabaeva s-au văzut de mai multe ori, ultima întâlnire dintre cele două având loc Campionatul Mondial de la Pesaro din anul 2017. Ulterior, Alina Kabaeva nu amai fost văzută în spațiul public.

„ Sigur că o știu bine pe Alina Kabaeva. Când eu concuram la senioare, ea era junioară. Vă pot spune doar că a fost una dintre cele mai talentate gimnaste din lume. Avea tot ceea ce-i trebuie pentru a fi pe podium. Făcea individualul compus impecabil.

După ce ne-am retras din gimnastică ne-am întâlnit la multe competiții internaționale, ea fiind ambasadoarea gimnasticii ritmice mondiale. Am discutat de foarte multe ori. Are o finețe aparte. Despre ceea ce s-a scris în privința unei relații a ei cu Vladimir Putin, nu știu dacă este sau nu așa. Zvonuri sunt foarte multe și apar tot timpul. Dar nu am o informație certă în acest sens”, a spus Irina Deleanu pentru prosport.ro.