”O viață fără prezența și protecția unei mame nu e ușoară” Dezvăluirea făcută de Oana Lis, chiar în zi de sărbătoare! A fost mai sinceră ca niciodată și a spus tot ce avea pe suflet

Oana Lis este extrem de sinceră, mai ales când vine vorba de fanii, iar de fiecare dată când are ocazia, vedeta împărtășește cu urmăritorii aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, cum s-a întâmplat și astăzi, 15 august, în zi de sărbătoare.

Vedeta a dorit să transmită urări tuturor sărbătoriților de astăzi, însă pe lângă asta, blondina a ținut să facă și o dezvăluire, legată chiar de mama sa, pe care o chema Maria.

Oana Lis, dezvăluire emoționantă despre mama sa

Pe rețelele de socializare, Oana Lis este extrem de activă și nu ratează nicio ocazie să fie cât mai aproape de cei ce o îndrăgesc, păstrând frecvent legătura cu aceștia.

Așa se face că, astăzi, 15 august, în zi de sărbătoare, soția lui Viorel Lis a ținut să le ureze ”La mulți ani” tuturor sărbătoriților, însă nu înainte de a preciza că această zi îi amintește chiar și de regretata sa mamă, pe care o chema tot Maria, și căreia îi este recunoscătoare că i-a dat viață.

„Un gând bun către voi azi, de Sf. Maria. Pe mama mea e chema Maria, a decedat când eram eu mică. O viață întreaga fără prezența și protecția unei mame nu e ușoară deloc, dar înveți să trăiești cu asta și să accepți destinul. Vă îmbrățișez. Azi îi sunt recunoscătoare că mi-a dat un singur dar în viața asta, dar cel mai de preț... însăși viața...”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa de Facebook.

Oana Lis trăiește o poveste de dragoste cu soțul ei de 25 de ani

Oana și Viorel Lis trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 25 de ani, iar cei doi au fost alături unul de celălalt în cele mai grele momente ale vieții.

Așa se face că, și în prezent, când fostul edil al Capitalei se confruntă cu grave probleme de sănătate, blondina face tot posibilul ca bărbatul să aibă parte de cele mai bune îngrijiri și să nu ducă lipsă de nimic, renunțând la anumite plăceri, doar pentru a-i fi bine celui ce îi este alături de mai bine de 2 decenii.

„Normal că sunt atașată de soțul meu, suntem de 25 de ani împreună, am făcut anul ăsta. Te așezi de o rochie pe care o porți de 3 ori, dar de un om cu care stai un sfert de secol.(...) Așa am preferat (n.red.: Să stea mai mult pe acasă). El m-a încurajat să mă duc cu fetele la mare, dar prefer să stau cu el, nu m-aș simți bine undeva să știu că el nu este bine. Între noi este o legătură de co-dependență foarte mare și problemele financiare, pentru că a avea grijă de un om cu multiple boli în 2023 este foarte scump și am preferat să dau banii pentru sănătatea soțului meu.”, a mai spus Oana Lis.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook ]