O voce impresionantă a păşit pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11. Ionuţ Orodel: "La 10 ani am încercat să cânt precum o soprană"

O voce impresionantă a păşit pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11. Ionuţ Orodel i-a cucerit pe juraţi cu vocea sa unică.

Ionuţ Orodel a venit timid şi plin de emoţii la Românii au Talent, sezonul 11, însă i-a impresionat pe juraţi cu vocea sa. Concurentul a interpretat piesa "Sleeping Sun", care aparţine trupei Nightwish, o formaţie muzicală de heavy metal cu elemente simfonice.

Ionuţ Orodel, Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

"La Românii au Talent, am venit după lungi gânduri şi idei de confuzie, dacă să vin sau să nu vin pentru că mi-a lipsit curajul. Este prima dată când i-au contact cu această lume. Eu am încredere în Dumnezeu că în seara asta o să fie aşa cum mi-am dorit-o şi e aşa cum eu am visat să fie. M-am pregătit extrem de mult pentru seara aceasta", a spus Ionuţ, înainte să intre pe scenă.

Ionuţ Orodel s-a prezentat în faţa juraţilor şi mai apoi a început să cânte, iar toţi au rămas cu gura căscată.

"Orodel Cristian Ionuţ este numele meu, sunt din Constanţa. Am 25 de ani şi am venit să vă cânt", a spus Ionuţ, timid, atunci când a intrat pe scenă.

Ionuţ Orodel, Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Ionuţ Orodel are o poveste de viaţă emoţionantă

Ionuţ Orodel a mărturisit la Românii au Talent, sezonul 11, că anul trecut a aflat că părinţii săi l-au adoptat. Tânărul îi apreciază foarte mult pe cei care îi sunt părinţi şi îi respectă cât poate de mult.

"Am avut noroc de părinţi care să înţeleagă ideea de artă şi de încurajare a actului artistic. Eu am fost crescut cu muzica veche, anii 80-90. Părinţii mei sunt destul de în vârstă, ,mama are 68 de ani şi tatăl meu are 72. Mama şi tata m-au înfiat. Nu îmi e ruşine şi nici nu mă ascund, dimpotrivă, este un act încurajator şi pentru alte persoane. Am trăit foarte bine în familia în care am trăit. Părinţii mei mi-au spus anul trecut că sunt adoptat. Nu au avut tăria şi curajul pentru că au fost speriaţi de gândul că aş putea să reacţionez negativ faţă de această veste", a mărturisit Ionuţ.

Ionuţ Orodel, Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Ionuţ Orodel a trecut în etapa următoare la Românii au Talent, sezonul 11

Ionuţ Orodel a trecut în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu patru de "DA".

"Super surprinzător, nu mă aşteptam să iasă vocea asta. Foarte frumos, ai o voce deosebită", a spus Smiley.

"Dacă închizi ochii, zici, Doamne, ce cântăreaţă de muzică clasică a venit să ne cânte. Tu vii în blugi, pare că ne cânţi ceva rock. E interesant să vezi şi să zici, se poate aşa ceva. Bagajul îl ai plin cu talent, acum trebuie doar să şlefuieşti ce ai în bagaj", a spus Andra.