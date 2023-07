„O vreau. A fost foarte drăguță” Alina Sorescu, curtată de fostul iubit al Biancăi Rus, Ștefan Farrell! Bărbatul este hotărât să o cucerească pe artistă cu orice preț

In articol:

Alina Sorescu a încheiat o căsnicie de 12 ani cu fostul ei soț, Alexandru Ciucu, însă se pare că în continuare reprezintă un subiect de interes pentru burlacii de la noi din țară. Cel care a pus ochii pe artistă este nimeni altul decât fostul iubit al Biancăi Rus, Ștefan Farrell.

Cum a ajuns bărbatul să se întâlnească cu cântăreața și cum a încercat să facă primul pas pentru a-i intra în grații?

Ștefan Farrell este supranumit „Regele modelingului”, tot el fiind și cel care se ocupă de organizarea City Fashion Week. Chiar dacă divorțul dintre Alina Sorescu și Alexndru Ciucu încă nu s-a finalizat, se pare că acest lucru nu l-a împiedicat pe fostul iubit al Biancăi Rus să-și exprime public intențiile față de artistă. Acesta a mărturisit fără rețineri că îi place foarte mult de cântăreață și că a făcut pași spre ea, însă aceasta decis să nu răspundă în niciun fel propunerilor.

„Am sunat-o să-mi cânte la un eveniment, a fost foarte drăguță. Am vorbit despre divorțul ei, mă știa de la TV și de la soțul ei. I-am zis unui designer că-mi place tipa și, sigur, s-a speriat, fiind în divorț. I-o fi spus persoana respectivă și s-a speriat, că altfel o cuceream. Nu vrea să dea atenție niciunui bărbat. I-am trimis un mesaj, două și nu a răspuns, bănuiesc că nu vrea să aibă probleme cu divorțul. Dar mie îmi place, o vreau”, a declarat Ștefan Farrell, conform Cancan.

Bianca Rus și Ștefan Farrell ar fi trebuit să ajungă în fața altarului

În urmă cu circa 3 ani, în anul 2020, Bianca Rus și Ștefan Farrell au început să formeze un cuplu și toată lumea se gândea că fosta concurentă la aBravo, ai stil! Celebreties” va îmbrăca, în sfârșit, rochia de mireasă alături de partenerul ei.

Lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură, când nimeni nu se aștepta, cei doi hotărând să meargă pe drumuri separate în viață.

„În urmă cu ceva timp am fost de acord să fac un experiment mediatic, în care să cunosc o fată și să încercăm o relație. Așa am cunoscut-o pe Bia, o fată bună, cu care nu te plictisești, frumoasă, muncitoare și talentată, un spectacol 24/24. Timpul petrecut cu ea m-a ajutat să o cunosc. Am ajuns în punctul în care mi-am dat seama că nu ne potrivim atât de bine pe cât ne-am dori și că e mai bine ca fiecare dintre noi să își vadă de viață, drumul și cariera lui.

Sper să își găsească un bărbat care să se ridice la pretențiile ei (din toate punctele de vedere), iar eu să îmi găsesc o fată care să mi se potrivească mai bine. Îi doresc succes și toată fericirea din lume”, a spus la vremea respectivă Ștefan Farrell, după despărțirea de Bianca Rus.

