Ilie și Ioana Năstase

Ilie Năstase își răsfață partenera cu cadouri incredibile. Ioana Simion a primi de la fostul tenismen ce și-a dorit, și l-a primit imediat!

Se pare că Ilie Năstase și Ioana au trecut peste neînțelegerile cu care s-au confruntat în urmă cu ceva timp. Ioana Năstase chiar se mutase singură, fiind deranjată de felul în care îi vorbea iubitul.

Toate acestea sunt doar momente dintr-un trecut îndepărtat, deoarece acum vedem un gest foarte frumos pe care marele tenismen Ilie Năstase l-a făcut pentru persoana iubită: iubita lui i-a spus cât de mult îi place o mașină, așa că i-a cumpărat-o imediat după!

“De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult.Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: «wow, ce mașină frumoasă». Am fost imediat în reprezentanța și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, a declarat Ioana Năstase, pentru Click!.