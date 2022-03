Oamenii fug din Kiev, după avertizarea rușilor de evacuare! S-a anunțat un atac puternic în Capitală

In articol:

Situația devine din ce în ce mai îngrijorătoare pentru ucraineni. Nu cu foarte mult timp în urmă, armata rusă i-a avertizat pe cetățeni să părăsească de urgență țara, iar recent, au apărut mai multe imagini cu oamenii care fug din Kiev, pentru a se feri din calea războiului.

Astfel, rușii au anunțat că sunt pregătiți să atace Serviciul de Securitate al Ucrainei, așa că nu cu foarte mult timp în urmă, turnul televiziunii din Capitală a fost bombardat de armata rusă, petrecându-se o explozie foarte mare.

Totul pare că se înrăutățește de la o zi la alta, iar după ce prima serie de negocieri pentru pace dintre Rusia și Ucraina nu s-a concretizat în niciun fel, recent Ministerul Apărării din Rusia a făcut un anunț pentru ucraineni, respectiv să părăsească țara, asta pentru că pregătesc un nou atac.

Așadar, la puțin timp după această avertizare, armata lui Vladimir Putin a bombardat turnul televiziunii din Kiev, iar o explozie de proporții a avut loc în urma bombardamentelor.

Astfel, imagini sfâșietoare cu oamenii care fug din Kiev au fost surprinse, iar acestea au făcut rapid înconjurul internetului. Pe filmările respective, ce au fost urcate în mediul online, se poate observa cum cetățenii sunt extrem de speriați și fiecare dintre ei încearcă să facă în așa fel încât să fugă din calea războiului. Mai mult decât atât, foarte multe mame cu copii, dar și oameni vârstnici, au fost surprinși într-o gară, acolo unde se înghesuiau doar pentru a se salva.

Many times, my dad told me the story of Nazi forces attacking Kyiv, strafing the train station. When he was a 9 year old fleeing the war with his mother and sister. I didn’t really get it until now. pic.twitter.com/WlJH7tR13T