„Oamenii tot fac glume” Ce spune Theo Rose despre comentariile în care este acuzată că își editează pozele | EXCLUSIV

Vocea frumoasei artiste ajunge la milioane de inimi, iar sinceritatea este una dintre calitățile ce o reprezintă. Jurnaliștii WOWbiz.ro

au vorbit cu Theo Rose despre comentariile pe care le primește pe Instagram, dar și despre afirmațiile pe care internauții le fac cu privire la modul în care și-ar „edita” fotografiile.

Recent, Theo Rose a avut o discuție savuroasă cu internauții, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram. Vedeta a fost acuzată că „își ascunde” sânii și de fapt i-ar avea foarte mari. Replica fanului a amuzat-o pe artistă care i-a răspuns într-un mod cât se poate de amuzant. Nici acuzațiile că și-ar edita pozele nu lipsesc din viața cântăreței, unul dintre fanii ei crezând că și-a micșorat posteriorul, deși ea doar avea un volan la rochie.

Ce spune Theo Rose despre comentariile de pe Instagram

Theo Rose a postat recent o fotografie, iar un internaut a acuzat-o că și-a editat prea mult poza și nu și-ar fi dat seama că a greșit.

Persoana în cauză o acuza pe artistă că și-ar fi modificat prea mult poza și ar fi încercat să își micșoreze posteriorul.

„La poza aia, era vorba despre o rochie pe care am purtat-o la videoclipul respectiv, care avea niște volane la spate și din profil așa volanele alea se vedeau cumva nenatural, ca și cum aș fi fost decupată.

Faza e că eu, deși am pus două poze una după alta, dar nu cu gândul să se vadă totuși că nu e nimic editat, eu am pus rafală de poze pe Instagram și cu toate astea am primit un comentariu în care mi s-a spus că m-am editat greșit, că nu am reușit să șterg și volanul ala din rochie.

Părea că mi-am micșorat posteriorul, deși la mine se știe că nu de asta e nevoie”, a explicat Theo Rose, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Theo Rose, mereu sinceră cu fanii

Frumoasa cântăreață a mărturisit că mereu a fost sinceră cu fanii și nici nu încearcă să îi fenteze cu editatul. Totuși artista a recunoscut că se amuză atunci când primește diferite reacții cu privire la sânii și posteriorul ei, mai ales atunci când oamenii mai fac diferite constatări.

„Oamenii tot fac glume pe seama sânilor mei, treaba e că, în funcție de perioade, când mă mai îngraș un pic sau când port cine știe ce sutien pare că e ceva acolo, deși nu e. Eu am fost mereu sinceră cu oamenii, nici nu încerc să îi fentez cu editatul.

Câteodată se mai vede așa o umbră și atunci mă amuz pe seama faptului că unii mai fac câte o constatare”, a povestit Theo Rose pentru WOWbiz.ro.

Celebra artistă, mesaje de la internauți cu privire la sânii ei

Theo Rose a primit un mesaj, la sesiunea de Q&A de pe Instagram, cu privire la dimensiunea sânilor. Fanul din mediul online i-a scris că sânii ei nu ar fi așa mici precum se văd în fotografie, iar cântăreața a avut o reacție pe măsură.

„Unde m-ai văzut tu pe mine în ț@ț#le goale? Normal că am ț@ț@le mari, chiar așteptam să zică cineva odată că am ditamai ț@ț#le”, a fost replica dată de Theo Rose în mediul online.

