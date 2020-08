In articol:

Bebelușa Oana Ioniță s-a documentat înainte de a veni în emisiune și a învățat coregrafia celei mai căutate melodii de la vremea aceasta, dar a recunoscut că s-a încurcat la pași. Astfel, l-a provocat pe Bursucul să- arate cum trebuie efectuat pasul de dans.

După prima provocare care a venit din partea Oanei Ioniță, bebelușa a povstit despre modul în care s-au desfășurat cursurile de dans în pandemie.

Oana Ioniță, modalitate inedită de a preda cursuri de dans online

Oana Ioniță a spus că a găsit o modalitate prin care și-a continuat activitatea în pandemie.

„M-am enervat foarte tare pe 11 martie și am zis `ce pot să fac eu` pentru că mă așteptam să se întâmple toată nebunia. Nu la nivelul la care a fost, dar mi-am făcut niște cursuri online pe Facebook pentru toți din toată țara și din toată lumea. Au intrat foarte mulți copii și au zis `vrem să lucrăm cu tine în continuare`. Și m-am gândit să fac un magazin virtual, o platformă online, unde omul să vină să cumpere cursuri. A fost foarte greu, multă bătaie de cap. Și pe 1 aprilie am deschis această platformă online unde am copii din toată țara și din străinătate”, a spus Oana Ioniță despre afacerea pe care a dezvoltat-o în pandemie.

La final, Teo i-a provocat pe Oana și pe Bursucul să se dueleze în stiluri de dans. Cei doi au făcut senzație pe ritmuri de salsa, balet sau bachata.