Oana Leonte, tranșantă după ce s-a spus că ar avea o relație cu Liviu Dragnea: „Nu o să fiu cucerită niciodată de un măscărici” Tânăra îi adresează fostului lider PSD cuvinte extrem de dure

După despărțirea de Irina Tănase, în vara anului trecut, despre Liviu Dragnea s-a spus că s-ar iubi cu o altă tânără focoasă., pe care, din punct de vedere profesional, o luase sub aripa lui.

Este vorba despre Oana Leonte, o tânără de 25 de ani, născută în Buzău, care acum este secretar general la partidul Alianța Pentru Patrie (APP) – filiala Sector 1.

Oana Leonte, tranșantă după ce s-a spus că ar avea o relație cu Liviu Dragnea

Oana Leonte dă de pământ cu Liviu Dragnea

Atunci, în urma informațiilor și imaginilor ajunse publice, contactați fiind, cei doi nu au zis nici că da, nici că ba, lăsând să planeze incertitudinea asupra vieții lor amoroase.

Doar că acum lucrurile au căpătat o altă întorsătură, extrem de surprinzătoare, care o are în prim-plan pe Oana Leonte.

Tânăra care vrea să schimbe România a tranșat situația amoroasă în care a fost prinsă, răbufnind în mod neașteptat la adresa fostului său șef.

Oana Leonte nu s-a ferit în a folosit cuvinte dure la adresa lui Dragnea, ba chiar a subliniat că se bucură pentru că acum nu-l mai are aproape în plan profesional.

Tânăra menționează că sunt mulți masculi care-i dau târcoale, dar este greu să se ajungă la inima ei și, cu siguranță, asta nu i-a ieșit fostului șef al PSD.

Pentru că, notează ea, nu se lasă cucerită de un om precum este Dragnea, pe care-l caracterizează, printre altele, trădător și mincinos.

De asemenea, Oana Leonte a mai ținut să spună că declarațiile sale fac referire trecut, prezent și viitor, căci niciodată, dar niciodată, nu se va putea spune despre ea în mod real că a avut ceva mai mult decât profesional cu Liviu Dragnea.

“ Nu am nicio relație cu Liviu Dragnea! Este o persoană pe care nu o agreez. Nu suport mincinoșii, trădătorii și libidinoșii! Nu vreau să am niciun fel de relație cu acest om. Am fost foarte bucuroasă când Alianța Pentru Patrie a scăpat de un astfel de om.

Nici măcar în cele mai negre vise nu îmi doresc să fie Liviu Dragnea iubitul meu. Oana Leonte nu o să fie cucerită niciodată de un măscărici. Știu că foarte mulți m-ar vrea, dar e greu. Să își pună pofta în cui! ”, a declarat Oana Leonte, conform Cancan.