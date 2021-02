Oana Lis a descoperit fița de iarnă: bea șampanie și poartă blană! Blondina își trăieste viața din plin, în lipsa lui Viorel

In articol:

In timp ce, probabil, Viorel Lis facea niste bilete la pariuri sportive, Oana Lis se rasfata la o terasa de fite.

Oana si Viorel Lis formeaza un cuplu de peste 20 de ani. In ciuda diferentei uriase de varsta, cei doi au ramas impreuna, dar au in schimb o relatie cat se poate

de libertina. Fiecare face fix ce–i place. Daca pe din Viorel Lis nu prea poti sa-l scoti din salile de jocuri de noroc, Oana Lis are total o alta pasiune.

Sotia fostului edil isi petrece mai tot timpul prin terasele de fite. Si nu doar ca pierde vremea pe acolo, dar si consuma ca bogatii. Zilele trecute, de exemplu, Oana Lis s-a rasfatat din plin cu un lucru fin. Mai exact, femeia si-a comandat o sampanie si a savurat-o in timp ce state ape site-urile de socializare.

Oana Lis, asaltata de barbati cu poze perverse

Oana Lis reuseste sa-si incite fanii prin formele ei, cu toate ca sotia fostului edil al Capitalei s-a obisnuit sa fie si criticata pentru kilogramele in plus. Unora, insa, le plac fetele mai voluptoase si se pare ca acestia nu sunt deloc putini.

Aceasta este asaltata de barbati cu poze perverse: ”Nu-mi mai trimiteti d***-pic! Ma intreaba unul daca imi plac 23 cm!!!??? Ati vazut voi in filmele americane si ati copiat! Daca sunt grasa si am fundul mare nu inseamna ca imi place si mare! N-are legatura una cu

alta! Se poate una sa fie si slaba si larga!!! Se vede ca v-au lipsit orele de educatie sexuala la scoala”, a scris Oana Lis pe contul ei de socializare.

Sotia lui Viorel Lis a fost alergica la amor

In urma cu cativa ani, Oana Lis a dezvaluit pe un ton cat se poate de serios ca ii este aproape imposibil sa faca dragoste cu un barbat din cauza faptului ca a dezvoltat o alergie la lichidul seminal.

”Am dezvoltat o alergie la s*****. Nu stiam ce e. Am fost la ginecolog. Se manifesta prin dureri abdominale, umflaturi in zona respectiva. Nici nu stiam ca exista alergie la s*****. Am chemat si ambulanta si nu au stiut ce sa zica. Mi-e frica acum sa ma mai atinga cineva. E chiar o drama, psihologic e foarte nasol”, spunea Oana Lis intr-o emisiune de televiziune.