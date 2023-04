Oana Lis a dezvăluit care este starea sa de sănătate, după ce a fost testată pozitiv cu virusul Covid-19 pentru a doua oară. Vedeta a fost nevoită să cheme de urgență salvarea: “Am avut simptome mai grave decât data trecută"

In articol:

Oana Lis a fost infectată, pentru a doua oară, cu virusul Covid-19. Vedeta a declarat că simptomele au fost mult mai grave și a fost nevoită să cheme de urgență salvarea. Deși și-a făcut griji pentru starea sa de sănătate, cel mai impotant este soțul ei, pe care trebuie să îl îngrijească, însă încearcă pe cât posibil să îl ferească de pericol, având în vedere problemele de sănătate cu care se confruntă.

Oana Lis, infectată cu Covid-19

După ce în anul 2021 Oana Lis și partenerul său de viață, Viorel Lis au trecut prin clipe grele după ce s-au infectat cu virusul Covid-19, soția fostului edil al capitalei a fost testată din nou pozitiv. La trei ani de la izbucnirea pandemiei, vedeta a trecut iar prin clipe dificile.

În urmă cu doar 2 zile, Oana Lis a fost nevoită să cheme de urgență salvarea, întrucât nu se simțea deloc bine, iar după ce a fost transportată la spital și i s-a efectuat un set de analize, a fost anunțată că este infectată cu Covid-19. Vedetei nu i-a venit să creadă acest lucru, întrucât credea că nu mai sunt cazuri de coronavirus de când pandemia s-a încheiat. Cu toate acestea, Oana Lis se teme că o să îi transmită și partenerului ei de viață virusul și încearcă pe cât posibil să păstreze distanța față de el și să se protejeze când este în preajma sa.

Citeste si: Monica Odagiu, prima reacţie după ce a accidentat mortal un pieton în Capitală- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat și-a jupuit scalpul și a intrat în Cartea Recordurilor. Are inscripționat "666" pe cap și are coarne metalice FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: "Să nu-ți pierzi niciodată speranța" Dezvăluirea făcută de Oana Lis, la scurt timp după ce a fost operată de cancer. Cum s-a schimbat viața ei în momentul în care a primit diagnosticul din partea medicilor

Citește și: Oana Lis a vorbit despre partidele de amor din trecut! Val de reacții după afirmația făcută de soția lui Viorel Lis: „Nu se vorbea că era rușine”

”Acum am mai rămas cu puțină tuse, dar am fost șocată că nu credeam că mai există COVID. Am chemat salvarea că îmi era rău, m-am testat și mi-au zis că am COVID, cea mai mare frică era să nu-i dau și lui Viorel. Fusesem la o petrecere, cred că de acolo am luat, era multă lume. Mi-a fost frică să nu-i dau și lui Viorel, am dormit în camere separate o săptămână. Au fost destul de multe simptome, am fost și la spital, acum sunt ok. Mi se pare că am avut simptome mai grave decât data trecută, nici gust, miros n-am avut. La spital n-am stat internată, am fost așa pe zi.

Citeste si: „La mulți ani, dragule drag.” El este bărbatul cu care Deea Maxer s-a afișat, la scurt timp după ce a divorțat oficial de Dinu! Fanii au rămas fără cuvinte- kfetele.ro

Citeste si: Tradiții și obiceiuri de Florii. Cum se sărbătorește ziua în care Iisus a intrat în Ierusalim- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini sfâșietoare cu Monica Odagiu de la secția de Politie. Actrița s-a întâlnit cu familia tânărului accidentat mortal: "Vă rog să mă iertați, nu am vrut!"- radioimpuls.ro

A fost foarte complicat, că noi suntem obișnuiți să stăm împreună, i-am dat mâncare cu mască. A fost un șoc pentru mine, când mi-au zis că am COVID am început să înjur (râde). Nu mi-a venit să cred. La spital chiar era foarte multă lume acolo. A fost un șoc pentru mine”, a mărturisit Oana Lis, pentru spynews.ro.

Oana Lis și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]