Oana Lis a dezvăluit tot! Soția fostului edil a mărturisit ce se întâmplă cu procesul în care este implicat Viorel și vecinii săi: „Dacă părinții lui ar fi trăit, ar fi fost șocați că s-a ajuns la așa ceva”

Viorel Lis nu are parte de o perioadă bună. Pe lângă probleme de sănătate care nu îi dau pace fostului edil, acesta se confruntă și cu probleme de natură juridică.

Fostul om politic nu a căzut la pace cu vecinii săi, așa că scandalul a fost dus în instanța de judecată.

Oana Lis este devastată de scandalul dintre soțul ei și vecinii săi. [Sursa foto: Facebook ]

Oana Lis, mărturisiri după cea mai recentă decizie a magistraților în privința moștenirii soțului ei

Chiar dacă Viorel Lis se află la o vârstă înaintată și are destul de multe probleme de sănătate, acesta trebuie să vină în fața magistraților, din cauza dosarelor juridice în care este implicat.

Din fericire, soția lui îi este alături la fiecare pas lui Viorel, și încearcă să aibă grijă de acesta cât de bine poate.

Recent, instanța de judecată a decis să amâne procesul pentru moștenire, în care este implicat Viorel Lis, pentru luna martie a anului următor. Este vorba de cazul în care se judecă cu câțiva consăteni din localitatea sa natală, din județul Argeș.

Hotărârea i-a enervat peste măsură atât pe fostul edil, cât și pe soția sa. În special Oana este revoltată pentru că, spune aceasta, nu este normal că s-a ajuns în acest punct.

„Este un proces care durează deja de mult timp, nu sunt problemele mele familiale, dar eu am încercat să mediez, pentru că îmi doresc să se încheie, deoarece și în actele medicale ale lui Viorel, scrie că nu are voie să se streseze. Eu nu pot să plec de lângă Viorel în Argeș și trebuie cineva să ne reprezinte la proces. Noi am încercat să ne înțelegem și ajunsesem la un numitor comun, însă când să se intre pe făgașul unui proces, termenele se dau foarte lungi, noi avem termen anul viitor. Eu îmi doresc ca ei să se înțeleagă, dacă părinții lui Viorel ar fi trăit, ar fi fost șocați că s-a ajuns la așa ceva”, a declarat Oana Lis, la un post de televiziune.