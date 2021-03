Oana Lis, anunț îngrijorător despre soțul ei! Ce s-a întâmplat cu fostul edil al Capitalei: „Are foarte multe boli...”

In articol:

Starea de sănătate a lui Viorel Lis este din ce în ce mai gravă, iar criza provocată de virusul COVID-19 nu face altceva decât să înrăutățească situația actuală. Oana Lis, soția fostului edil al Capitalei, a dezvăluit că se deplasează din ce în ce mai greu și nu poate ajunge să își facă tratamentele. Blondina își ține soțul cât mai departe de contactul cu alte persoane.

„Nu ieșim din casă până când Viorel nu o să se vaccinze, pe 13 martie. El nu este chiar așa bine, are probleme cu mersul, cu picioarele, nu putem merge la recuperare din cauza COVID-19. Se deplaseză foarte greu, foarte greu. Bătrânețea vine și cu probleme, dar contează și calitatea vieții. Dacă nu era perioada asta cu COVID, făcea recuperarea de la început și era mai bine. Acum avem emoții și cu vaccinul. Ai de ales, dacă vrei să mori acum de COVID sau mai târziu. Nu mi se pare că el are de ales, este riscul prea mare, are foarte multe boli”, a declarat Oana Lis.

Oana și Viorel Lis sunt împreună de mai bine de 22 de ani

Viorel Lis se vaccinează împotriva coronavirusului pe data de 13 martie

Vestea că Viorel Lis urmează să se vaccineze pe data de 13 martie a ridicat speranța celor doi. Oana Lis speră ca această dată să fie una cu noroc. Chiar dacă este o perioadă mai grea pentru amândoi, soția fostului edil este alături de omul cu care și-a petrecut mai bine de 22 de ani.

„Eu nu cred că 13 e o zi ghinionistă. Se spunea că au fost 12 discipoli și al 13-lea a fost Iisus. Am avut apartament 13, numărul de la examene, dacă tu îți setezi în minte că nu este ghinionistă, chiar nu o să fie. Este o perioadă mai grea pentru noi, am noroc cu psihologia, fac față, mă bucur în fiecare zi, dar este greu”, a mai precizat vedeta, conform sursei citate.

Sursă: Fanatik.ro