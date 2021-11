Oana Lis, detalii de ultimă oră despre starea ei de sănătate și a lui Viorel: ”Începuse să-i atace plămânii”

In articol:

Oana și Viorel Lis au stat mai bine de o săptămână în spital, după ce au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Vedeta și fostul edil au trecut prin clipe foart grele, după ce au fost infectați cu SARS-COV-2 și au ajuns pe mâinile medicilor. Din fericire, au scăpat cu bine, iar acum blondina a oferit detalii de ultimă oră despre momentele îngrozitoare prin care au fost nevoiți să treacă.

”Suntem acasă, este incredibil! Viorel doarme acum și vreau să se recupereze. E o minune că am trecut de pragul critic și am ajuns din nou acasă. Viorel are 78 de ani și multe probleme de sănătate. Deja începuse să îi atace plămânii. O formă medie am avut amândoi.

Fiecare zi a fost diferită…Viorel și-a amenajat locul de veci pentru că nu știa dacă mai trece peste perioada asta. Noi suntem vaccinați! Asta ne-a salvat de forma gravă. Eu am încredere în medici și nici nu puteam să am eu grijă de el. Am leșinat pe stradă, am vomitat, nu mai aveam voce.

Am tras mașina pe dreapta atunci. Eu am stat 9 zile în spital și Viorel 10 zile. Eu în momentul ăsta sunt negativă, dar trebuie să respectăm legea și carantina. Mulțumesc medicilor și asistentelor pentru tot.

Îți spun sincer că au fost simptome foarte ciudate. Am chemat salvarea de trei ori înainte să ajungem la spital. Viorel a ajuns greu la spital, cu tensiune 20 și în cărucior cu rotile. Nu am crezut că o să ne revenim….”, a dezvăluit Oana Lis, în emisiunea lui Măruță.

Oana si Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]

Oana și Viorel Lis, pe patul de spital

Oana și Viorel Lis s-au infectat, recent, cu noul coronavirus. Fostul edil al Capitalei a fost transportat în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București. Oana Lis a rămas să se trateze acasă, însă starea ei a început să se înrăutățească și a ajuns și ea la spital. Au trecut prin clipe foarte grele, însă acum, din fericire, sunt bine.