Oana Lis, distracție pe cinste în vacanță la mare! Ipostaza inedită în care a fost surprinsă soția fostului edil

Oana Lis profită din plin de vacanța la mare și nu ezită să se distreze așa cum știe mai bine. Chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe, soția lui Viorel Lis are un spirit tânăr și nu se sfiește ca, din când în când, să copilărească.

Recent, Oana Lis le-a arătat fanilor săi din mediul online că știe să se distreze, în ciuda greutăților pe care le are de dus pe umeri din cauza problemelor de sănătate ale soțului său, Viorel Lis.

Ultima postare făcută de Oana Lis în mediul online o găsește pe aceasta distrându-se pe un flamingo roz. Zâmbetul este nelipsit de pe chipul ei, vrând de fiecare dată să ofere internauților o doză de optimism și bucurie provenite și din cele mai mărunte lucruri.

Oana Lis [Sursa foto: Instagram]

Chiar dacă este la mare și această scurtă perioadă este dedicată relaxării și detașării de griji, Oana Lis nu poate să nu-și amintească și unele dintre cele mai negre amintiri ale ei care i-au marcat copilăria.

Oana Lis, marcată de traumele copilăriei

Oana Lis s-a născut în Mangalia, însă copilăria ei nu a fost deloc una fericită. În urmă cu câteva zile, a rememorat anumite episoade dureroase din perioada în care era doar un copil și în care avea nevoia de toată iubirea din partea părinților săi,

dar pe care nu a primit-o niciodată.

Acum reușește să privească totul cu detașare și să înțeleagă faptul că experiențele dureroase pe care le-a trăit nu au făcut-o decât să se dezvolte și să fie omul bun care este astăzi.

„Nu rezist să nu scriu nimic despre asta. Sunt cea mai mândră de mine când vin pe litoral și acum reușesc să mă simt bine aici fără să mă mai facă amintirea trecutului sa sufăr. Sunt născută în Constanța și am stat câțiva ani aici cu cei care mi-au dat naștere aici în Mangalia (nu pot să le zic părinți). El, alcoolic și pușcăriaș (7 ani făcuți pentru tentativă de omor), ea, bolnavă spre final și dominată și manipulată de el, în numele iubirii (l-a așteptat în toți acești ani și îi ducea pachete la pușcărie la Poarta Albă, dar pe la mine nu trecea… să mă vadă măcar… că eram la țară atunci…).

Mă întorc cam cum m-aș întoarce la ospiciu sau, mai rău, în locul unde am locuit. Dar acum sunt detașată și pot să vorbesc liber despre asta, la o înghețată. Da, acum pot să mi-o permit să mi-o cumpăr. Atunci, am avut o perioadă în care mă țineau nemâncată. Oare de ce sunt grăsuță acu și mă abțin cu greu la mâncare?….Una din amintiri e că eram mică, singură acasă și mi-era tare foame. Şi aveam produse că tata era bucătar, dar erau puse în dulapul de sus că doar el avea voie să mănânce din ele că el muncește… asa ne zicea.

Și am găsit să mi fac niște cartofi prăjiți și cum mâncam eu, dau de ceva ciudat… era un mare păianjen în uleiul prăjit. Am dat ce am găsit la o parte și am mâncat în continuare. Piciorușele alea de păianjen pe cartofi le simt și acum. Trecutul nu-l mai poți schimba, dar nici nu-l poți uita și băga sub un preș. Poți încerca, dar nu e sănătos. Sănătos e să conștientizezi asta, să discuți, să ventilezi se zice, să faci terapie. Altfel, corpul începe să somatizeze sub formă de atacuri de panică, anxietate și boli clinice somatice, ca la un sindrom post-traumatic. Până nu scoți acea tensiune acumulată în tine, nu te simți eliberat. Azi ma simt eliberată, nu a fost vina mea, sunt recunoscătoare că sunt aici și acum, liberă”, a spus Oana Lis pe rețelele de socializare.