Oana Lis, hărțuită în cabinetul de psihologie! S-a întâmplat de mai multe ori: „Încerc să mă calmez”

Ona Lis trece prin diferite situații neplăcute de când și-a redeschis ușile cabinetului său de psihologie. Se pare că unii dintre clienții care își doresc să fie consiliați de vedetă întrec limita, ia Oana Lis este foarte deranjată din cauza acestor lucruri.

De când și-a redeschis cabinetul de psihologie, Oana Lis are ocazia să primească multe apeluri de la diferite persoane dubioase, care nu fac decât să o țină din treabă. În acest moment, partenera fostului edil își desfășoară activitatea atât în mediul online, cât și fizic, iar prețurile pentru o ședință de psihologie diferă în aceste cazuri.

„Lumea e deprimată, eu sunt veselă, atrag clienții. Am zis să-mi fac curaj și să încep iar să iau clienți la cabinet, pentru că oricum nu prea am avut că a venit pandemia la două săptămâni după ce am deschis cabinetul. Oamenii mă întrebau: domne când deschizi, ce se întâ mplă?!”, a declarat Oana Lis, conform Click.ro.

Oana Lis, enervată la culme de cum decurg lucrurile la cabinetul psihologic

Oana Lis a răbufnit după ce i-a fost pusă răbdarea la încercare în nenumărate rânduri. Se pare că partenera de viață a lui Viorel Lis este agresată zi de zi de persoane care o sună și care au cu totul alte scopuri decât cele pentru care Oana Lis își

dorește să discute.

În cadrul unui interviu, vedeta a recunoscut că aceste lucruri o scot din sărite, însă încearcă să se calmeze cât mai repede cu putință, pentru că în meseria pe care o are se cuvine să ofere un exemplu celor din jurul ei.

„Încerc să mă calmez că sunt psiholog. Am vorbit și cu alte colege. În on-line-ul ăsta noi ne expunem, din viața personală, telefoane etc. Unii mă știu de la televizor și lumea are impresia că poate să sune și să stăm de vorbă, eu nu am nici o treabă gen. Dar eu am treabă toată ziua, trebuie să am și grijă de Viorel, de casă, de mașină, să fac cumpărături. Nu pot să stau toată ziua la telefon să-i ascult pe ei. E frustrant să te sune lumea să închidă, mă sună tot felul de frustrați sexual”, a mai mărturisit Oana Lis.