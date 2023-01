Oana Lis, la un pas să sfârșească la fel ca Ana Oroș! A fost atacată și mușcată de o haită de 20 de câini: „Eu am leșinat. Un vecin a văzut pe geam”

In articol:

Moartea Anei Oroș a stârnit un val de reacții acide în mediul online, dar și în spațiul public, printre autorități.

Femeia a murit după ce a fost atacată de o haită de câini, în zona Lacului Morii din București, acolo unde ieșea la alergat și unde, în urmă cu câțiva ani, trecuse printr-o experiență asemănătoare.

Atunci, din fericire, doi trecători au salvat-o de furia patrupezilor, ceea ce nu s-a mai întâmplat și acum.

Oana Lis, salvată în ultima clipă dintre câinii maidanezi

Din păcate, însă, cazul Anei Oroș nu este singular, căci de multe ori s-a vorbit despre persoanele atacate sau ucise de câinii vagabonzi și pare că nimeni nu face nimic pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Acum, după ce cazul femeii decedate a stârnit vâlvă, ies la iveală și alte situații, care ar fi putut fi la fel de tragice.

Oana Lis este cea care a ales, după moartea Anei, să își spună și ea povestea, care a dus-o în punctul de a-și pierde viața.

În cadrul unei emisiuni TV, soția lui Viorel Lis a declarat că în urmă cu mai bine de două decenii, pe când se îndrepta spre casă, alegând să meargă pe o scurtătură, o haită de 20 de câini a înconjurat-o.

Patrupezii au atacat-o, iar ea a fost găsită leșinată de un vecin, care a și salvat-o. Vedeta spune că omul văzuse toată scena de la fereastră, moment în care a sărit în ajutorul ei, în alte condiții, astăzi, nu mai era în viață.

Toată această experiență, notează Oana, a făcut-o ca din acea clipă să trăiască cu o traumă și să se teamă mereu de câini.

Tocmai de aceea, mai spune vedeta, astfel de cazuri nu trebuie să împartă lumea în două, iubitori de câini și fricoși, ci ar fi mult mai bine dacă s-ar unii cu toții pentru a găsi o variantă prin care viața nimănui să nu fie pusă în pericol, nici a oamenilor, nici a patrupedelor fără stăpân.

”În primul rând condoleanțe familiei doamnei Ana, care din păcate trece prin aceste momente grele. În al doilea rând, da, eu am avut un episod asemănător în urmă cu 20 de ani, când oricum erau mai mulți câini pe străzi, în care am fost mușcată. Am trecut pe o scurtătură unde era o groapă de gunoi, n-am știut, era în spatele unor blocuri și o haită de 20 de câini m-a atacat, eu am leșinat și am avut noroc că cineva m-a salvat, un vecin a văzut pe geam și a venit și i-a alungat, că altfel poate nici eu nu aș fi fost astăzi. Din fericire nu mai sunt haite așa de câini prin oraș, cum erau înainte. Eu pot să zic că am rămas cu o fobie, o frică toată viața. Abia acum, de curând, reușesc să mângâi un câine și să-mi înving cât de cât frica, dar consider că frică trebuie să ți-o învingi într-un mediu securizat, totuși trebuie să avem grijă. Este un subiect foarte fierbinte și nu înțeleg de ce trebuie să ne împărțim între cei cărora ne e frică de câini și cei care iubesc câinii. Trebuie să găsim o cale comună, în care să ne înțelegem cu toții”, a spus Oana Lis, în cadrul unei emisiuni TV.