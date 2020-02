Oana Lis, mesaj disperat despre bunica sa, după ninsori

Oana Lis a postat un mesaj trist pe pagina ei de socializare. Soția lui Viorel Lis este disperată după ce a văzut că zăpezile au curprins toată țara.

”Am vrut zăpada! Acum am!!! Ufff, ma gandesc la mamaie, la țara, sper ca are cine sa-i deszapazesca si ei o pârtie! Nici cablu nu-i mergea, s-a miscat antena digi de la vreme! Noi ne descurcam in oraș, sa nu ne plângem!”, a scris Oana Lis.

Bunica Oanei Lis locuiește singură în Stoenești, în județul Olt, acolo unde a copilărit și actuala nevastă a fostului primar al Bucureștiului.

Oana Lis este apropiată de bunica ei, singura rudă cu care ține legătura, așa cum chiar ea a mărturisit de multe ori. De altfel, bătrâna vine des la București să-și vadă nepoata, care o răsfață și o ”scoate în lume”.

Bunica Oanei Lis este supărată pe Viorel Lis! ”S-a folosit de ea”

Bunica Oanei Lis a apărut de câteva ori și la televizor, și de fiecare dată nu s-a sfiit să spună ce o deranjează. Bunica Oanei Lis i-a reproșat mereu lui Viorel Lis că nu a lăsat-o pe nepoata ei să facă un copil.

“Imi pare rau de Oana ca e singurica si ea si nu are niciun copil. A atarnat asa, dar putea sa-l faca si artificial, ce are?! Dar ea e fricoasa, nu e curajoasa. Daca facea un copil il luam la mine la tara sa i-l cresc. Baiat, fata, ce-o fi fost, numai sa fie copil! Viorel a fost batran si hot. Parca nu se mai putea sa faca un copil. E om batran, in etate, stie scoala lumii, dar ea - nu! S-a folosit de ea. Nu vedeti ce distrat e la varsta lui. Nu a lasat-o nici la serviciu. Ii mai zic eu cateodata de ce nu o lasa la serviciu, iar el spune: nu exista!”, a dezvăluit bunica Oanei Lis pentru WOWbiz.ro, în urmă cu vreo doi ani, când a venit în București, și a participat la petrecerea aniversară a nepoatei sale.