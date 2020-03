Oana Lis nu face sex cu Viorel Lis în timpul izolării, ea glumind dezinvolt pe această temă. Zilele trecute, Oana a postat la rubrica Stories de pe facebook o fotografie cu o mână de femeie ce ține în mână o jucărie sexuală ruptă, sugerând că o folosește intens. (vezi unde s-a ascuns Nicolae Guță de coronavirus)

„După o săptămână de izolare...”, a comentat, cu umor, Oana. Recent, într-o postare serioasă, ea se arăta îngrijorată de faptul că oamenii nu respectă indicațiile autorităților, temându-se că virusul se va răspândi foarte repede și că Viorel Lis va fi expus mai multor riscuri de îmbolnăvire.

Oana Lis nu face sex cu Viorel Lis în timpul izolării: "Eu stau în casă foarte mult acum"

”Sunt trista...pentru mine...pentru voi...Eu stau in casa foarte mult acum, deși sunt o ființa foarte socială...am ieșit sa cumpăr ce e necesar ...Si e lume pe strazi si in parcul Herăstrău (ii vad acum...) si bătrâni si adolescenți...si noi stam in casa ca prostii!!! Regulile ar trebui sa fie pentru toti la fel!!!... dar, din contra...fiecare face ce-l taie capu’...fara sa se gândească ca suntem toti interconectati, ca societate...ca ființe pe pământul asta aici si acum!!! Da, se expun multi!!!”, a scris Oana Lis.

„Si nu mi se pare normal sa fie la o adică...un singur aparat respirator si sa aleagă intre unul venit din Italia, dar tânăr care nu a contribuit aici la impozit nu a facut nimic pentru România si Viorel sa nu beneficieze...ca e in vârsta si are si alte boli...Viorel, care a muncit 50 ani in Romania (cand era primar muncea 17 ore pe zi)... care datorita lui (ce s-a facut si demarat in perioada lui) avem Apa Nova - apa potabilă, poliția locală e inventata ca serviciu public de Viorel, a facut prima groapa ecologică din România etc. Vi se pare corect si normal??”, a încheiat Oana Lis.