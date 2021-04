Oana Lis nu se duce la înmormântarea tatălui ei. Care este motivul: ”Se ocupau să-l îngroape foarte repede”

In articol:

Oana Lis are parte de clipe grele după ce a aflat că tatăl ei s-a stins din viață în Spania. Vedeta a postat un mesaj emoționant, pe pagina ei de Facebook, acolo unde a ținut să menționeze că a aflat de la prietenii din mediul online despre tragedie și nu de la preotul care se ocupă de înmormântarea tatălui ei.

" Azi am aflat ca a murit taică-meu, in Spania. Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle in cap lu' mama, bătăi, vorbe grele și multe altele mai nașpa etc.

Nu aveam o relație in prezent dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a gresit in viata asta. Ciudat cum am aflat de la prietenii de pe Fb, nu de la preotul care se ocupa de înmormântarea lui si de bunurile, asigurarea si bănutii rămași. Dumnezeu sa-l ierte!", a scris Oana Lis pe contul de Facebook.

Oana Lis [Sursa foto: Facebook]

Oana Lis nu se duce la înmormântarea tatălui ei

Soția lui Viorel Lis spune că se gândea în ultima perioadă la cum se descurcă părintele ei în perioada aceasta grea cu coronavirusul. Vedeta spune că din cauza certurilor, a bătăilor și a abuzurilor, n-a mai păstrat legătura cu tatăl ei. Oana nu are cum să ajungă la înmormântarea tatălui ei, acesta urmând să fie condus pe ultimul drum în Spania.

„ Da, a murit tatăl meu! Culmea e că acum vreo două zile, mă gândeam la el că era mai tânăr cu vreo câțiva ani decât Viorel, și mă gândeam oare cum se descurcă în perioada asta cu Covid-ul! Datorită certurilor din familie, că m-a bătut și și-a bătut joc de mine când eram mică, eu nu am mai păstrat legătura cu el, mai păstra doar fratele meu. El stătea în Spania de mulți ani, avea pensie acolo.

Din ce am înțeles a vândut ce avea aici moștenire în Moldova de la părinții lui și și-a aranjat să-l îngroape preotul din Palos de la Frontera unde locuia. Am fost și eu acolo, e un orășel cu foarte mulți români. Eu nu am aflat de la acest preot care se ocupă de înmormântare, nu m-a contactat. M-au sunat și mi-au dat mesaje românii care m-au văzut atunci când am fost în Palos de la Frontera și știau că este tatăl meu. Dumnezeu să-l ierte! Chiar se ocupau să-l îngroape foarte repede, am înțeles”, a mărturisit Oana Lis, în exclusivitate pentru Click!