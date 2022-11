Oana Lis, replică dură pentru cei care o critică. Soția fostului edil nu s-a mai putut abține și a răbufnit: „Nimeni nu are dreptul să-mi comenteze”

In articol:

De-a lungul timpului, Oana Lis a primit critici pe baza deciziilor pe care le-a luat în viață, fiind acuzată inclusiv de faptul că a intrat într-o relație cu Viorel Lis doar pentru a dispune de resursele financiare ale fostului edil. A demonstrat că este aproape de soțul său în orice circumstanțe și, chiar și în momentele în care problemele de sănătate l-au răpus, a rămas lână cel care i-a fost alături în toți

acești ani. Recent, Oana Lis a postat în mediul online un mesaj prin care a dat de înțeles că nu ascultă de gura lumii și că, în continuare, va lua decizii despre care știe că îi vor face bine și îi vor aduce liniște, chiar dacă va fi criticată.

Oana Lis nu ezită să spună lucrurilor pe nume și să demonstreze de fiecare dată că nu face nimic doar de ochii lumii. Chiar dacă a fost criticată de nenumărate ori că urmărește doar câștigurile financiare în relația cu Viorel Lis, a demonstrat exact contrariul prin faptul că a rămas lângă soțul său, când problemele de sănătate și cele financiare l-au lovit.

Oana Lis, mesaj special pentru cei care o critică

Oana Lis a postat în mediul online un mesaj prin care a menționat că niciun om nu are dreptul să-i judece alegerile atâta timp cât doar ea se luptă cu propriile probleme. Soția fostului edil nu are de gând să dea socoteală cuiva pentru deciziile pe care le-a luat sau pe care e va lua, motiv pentru care nu va fi dispusă nici să ofere vreo explicație în acest sens, mai ales din moment ce are de dus în spate toate

problemele de una singură.

„Eu, singurică cu toate problemele mele în spate!!! Așa că nimeni nu are dreptul în fața mea să-mi comenteze vreo decizie. Eu le fac, eu le trag!!!”, a spus Oana Lis pe Instagram.