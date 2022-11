Oana Lis va petrece cu mare fast sărbătorile de iarnă: „Am planuri, nu sunt pensionară” Cum vede Viorel comportamentul soției

In articol:

Oana și Viorel Lis formează un cuplu de ani buni, în ciuda faptului că nimeni nu dădea vreo șansă iubirii lor.

Iată că vremea a trecut și acum, când fostul edil are grave probleme de sănătatea, soția i-a demonstrat iubirea și devotamentul pe care le are pentru el.

Oana Lis își trăiește viața ținând cont de problemele de sănătate ale soțului

Însă, deși are mare grijă ca Viorel Lis să se recupereze în urma problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, să-l ajute și să nu-i lipsească nimic, Oana nu uită să își trăiască și propria viață.

Astfel, pentru că mai este puțin până la sărbătorile de iarnă, blonda deja și-a făcut planuri pentru acea perioadă.

Vedeta spune că nu va părăsi Bucureștiul, pentru a fi aproape de soțul ei, dar nici nu va sta numai în casă. Astfel, prin comportamentul și faptele sale, Oana Lis spune că vrea să fie un exemplu pentru toți cei care au în grijă o persoană mai în vârstă și bolnavă, dar și să le arate tuturor că nu-l părăsește pe Viorel nici în cele mai grele momente.

Recunoaște, însă, că are momente când simte că nu mai poate, dar știe că trebuie să meargă mai departe. Astfel, cu sufletul bucăți, dar cu multă speranță la purtător, de sărbători, soția fostului primar al Bucureștiului are în agenda sa deja programată o petrecere aniversară, ieșirea cu fetele și momentele de suflet cu prietenele sale, când își vor dărui cadouri una alteia.

"O să stau mai mult în casă, dar eu mai ies. Eu am planuri și el înțelege nevoia mea de a ieși, că eu nu sunt pensionară. Eu am program cu prietenele mele, o să facem Secret Santa, mă mai duc la ziua cuiva, dar totul în București. Nu plec ca să îl las singur. Deși lumea m-a condamnat că o să îl las la bătrânețe, eu din contră, vreau să fiu un exemplu și să se înțeleagă că pe cei în vârstă din familia noastră, la mine soțul, dar pot fi și părinți, bunici, nu trebuie să îi excludem.(...) Am momente în care cad, mă plâng și cer ajutorul, este ceva normal, omenesc”, a spus Oana Lis, la un post TV.