Oana Lis, vizibil afectată de moartea tatălui său! Imagini exclusive surprinse de paparazzii WOWbiz cu soția lui Viorel Lis

Oana Lis a aflat, în urmă cu doar o zi, că tatăl ei s-a stins din viață. Vedeta trece prin momente dificile și a făcut primele declarații despre relația pe care a avut-o cu părintele ei de-a lungul vieții.

În urmă cu doar o zi, Oana Lis a aflat că tatăl ei s-a stins din viață, în Spania.

Relația pe care a avut-o cu acesta de-a lungul timpului nu a fost una deloc bună. Vedeta declara, în urmă cu ceva timp, că a fost abuzată de părintele ei și că a trecut prin momente cumplite.

Însă, soția lui Viorel Lis a reușit să găsească puterea să îl ierte. Mesajul cutremurător a fost postat chiar de aceasta pe rețelele de socializare.

"Azi am aflat ca a murit taică-meu, in Spania. Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle in cap lu' mama, bătăi, vorbe grele și multe altele mai nașpa etc.

Nu aveam o relație in prezent dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a gresit in viata asta. Ciudat cum am aflat de la prietenii de pe Fb, nu de la preotul care se ocupa de înmormântarea lui si de bunurile, asigurarea si bănutii rămași. Dumnezeu sa-l ierte!", a scris Oana Lis pe contul de Facebook.

Tot ieri, paparazzii WOWbiz au surprins-o pe aceasta la o terasă din Capitală. Oana Lis pare vizibil afectată de vestea primită, iar mai tot timpul cât a stat a luat masa la un restaurant din București a vorbit la telefon și abia își găsea liniștea.

Oana Lis, abuzată de propriul tată

În urmă cu ceva timp, Oana Lis recunoștea, cu ochii în lacrimi, că a fost abuzată de tatăl ei. A trecut prin multe greutăți și și-a găsit liniștea abia în momentul în care l-a cunoscut pe Viorel, despre care aceasta susține că el este familia ei.

"Tata e din Oneşti, dar n-am mai fost niciodată aici, am amintiri grele. Mă bătea, nu-mi dădea să mănânc, beam apă de la animale şi voia să mă mărit cu un cioban, deja rezolvase totul. Nu mi-e ruşine să recunosc că tatăl meu m-a abuzat şi sexual. Nu mai vorbesc cu familia mea. De asta mănânc mult acum pentru că n-am avut ce mânca. Mama a murit când aveam 13 ani. Eu la 14 ani voaim să mă omor, dar am mers mai departe. Pentru mine Viorel e familia mea. Nu am stat cu Viorel pentru bani, ci pentru că mi-a oferit respect şi siguranţă", a declarat, cu ochii în lacrimi, Oana Lis.