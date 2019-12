Oana Lis vrea să fie mamă: "Aştept o minune"

De asemeni, soția lui Viorel Lis a mărturisit și care este cel mai mare regret al ei. Oana spune ca și-ar dori un copil, chiar dacă nu mai este la prima tinerețe.

"Într-adevăr, am 40 de ani şi nu am copii, însă asta îmi oferă timp să mă ocup de mine, momentan. Dar asta nu înseamnă că este târziu. Sunt alte vremuri acum dar, ştii cum este, aştept o minune. Cred că acesta este primul lucru care îţi lipseşte pentru a fi o femeie împlinită. Da, într-adevăr sunt femei care nu vor să facă copii, dar eu nu sunt aşa. În ultimii ani au început să mă atragă copiii, să mă joc cu ei, să mă gândesc la lucrul ăsta pentru că este ceva ce vine din noi. Oricât am spune "nu", instinctul matern, iubirea de mamă este în noi.", a declarat Oana Lis într-un interviu.

Ce face familia Lis de sărbători

Oana Lis a povestit ce planuri are de sarbatori. Deși bugetul nu îi permite, Oana mărturistește că atât timp cât ea și soțul ei sunt sănătoși și se au unul pe altul totul va fi bine.

"Îmi doresc de sărbători să le fac cadouri persoanelor apropiate, îmi doresc şi să primesc şi îmi doresc să stau liniştită de sărbători, sincer. Bine, acum de ce să mint, mi-ar plăcea să fac revelionul la munte, dar am văzut că pentru două persoane costă 2.500 de euro şi nu pot să dau banii aceştia, aşa că o să stau acasă.", a mai declarat Oana Lis.